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Odjeknula je najjača bomba ovoga ljeta! Real dovodi igrača kojeg su svi željeli

Odjeknula je najjača bomba ovoga ljeta! Real dovodi igrača kojeg su svi željeli
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Foto: motivio/imago sportfotodienst/Profimedia

Pouzdani insajder Ben Jacobs objavio je kako je Leipzig pristao na ponudu Reala

26.7.2026.
17:15
Sportski.net
motivio/imago sportfotodienst/Profimedia
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Jedan od najvećih i najzvučnijih transfera ovoga ljeta upravo su dogovorili Real Madrid i RB Leipzig. Vunderkind iz Obale Bjelokosti Yan Diomande seli u Real!

Pouzdani insajder Ben Jacobs objavio je kako je Leipzig pristao na ponudu Reala i da je sada sve spremno za dovršetak transfera. Službena cifra nije objavljena, ali je vjerojatno veća od 120 milijuna eura sa svim bonusima jer je prvotna ponuda od 100 milijuna eura bila odbijena. Diomande će potpisati petogodišnji ugovor.

 

 

Ovo je i mali preokret u cijeloj situaciji jer se pisalo o tome kako je Diomande pred potpisom za PSG. Igrač je pristao na ponude Reala i PSG-a, a na kraju je madridski klub pobijedio u toj utrci i poslao ponudu njemačkom klubu koja je prihvaćena. Diomandeu je tek 19 godina, u studenom će napuniti 20, a slovi za ponajvećeg talenta svjetskog nogometa.

Diomande može igrati na oba krila. U Leipzig je stigao prošloga ljeta za 20 milijuna eura iz Leganesa. U Bundesligi je imao nevjerojatnu sezonu u kojoj je zabio 12 golova i asistirao za devet u 33 utakmice. Briljirao je i na Svjetskom prvenstvu za Obalu Bjelokosti, a Real je poslao poruku svim europskim velikanima ovim potpisom.

Real MadridRb LeipzigObala BjelokostiTransfer
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