Svijet je oduševio na Mundijalu, a iza svega krije se tragedija: 'Sve što radim, radim za tebe'

Jedno od najvećih otkrića dosadašnjeg Svjetskog prvenstva svakako je Yan Diomande. Mladi krilni napadač oduševio je nogometni svijet u pobjedi svoje reprezentacije protiv Ekvadora, gdje je bio jedan od najzaslužnijih za minimalno slavlje od 1:0.

Diomande je tijekom cijelog susreta stvarao velike probleme ekvadorskoj obrani, a posebno se istaknuo u dvobojima s Pierom Hincapiéom. Svojim prodorima, brzinom i tehničkom kvalitetom još je jednom pokazao zašto ove sezone privlači pažnju nogometne javnosti u dresu RB Leipziga.

Ipak, iza njegovih sjajnih nastupa krije se mnogo emotivnija priča. Dok većina igrača na Svjetskom prvenstvu sanja sportski uspjeh i ostvarenje dječačkih snova, Diomande na teren izlazi s dodatnim motivom. Svaku utakmicu posvećuje svojoj prerano preminuloj sestri, čiji ga gubitak prati kroz cijelu karijeru.

Uoči početka Mundijala Diomande je za The Players' Tribune napisao emotivno pismo posvećeno upravo njoj. Njegove riječi dirnule su brojne navijače diljem svijeta, a u nastavku donosimo prijevod tog potresnog teksta.

'Draga Roxane,

Sjećaš li se kada mi je netko kupio lažni Unitedov dres, a ja sam crnim markerom na leđima napisao Ronaldo 7?

Nismo znali što znači biti bogat ili siromašan. Znali smo samo što je sreća.

Sjećaš li se 25 ljudi koji su spavali u jednoj kući u Abidjanu? Mama je htjela gledati svoje sapunice. Svi ostali htjeli su gledati filmove. Sjećaš li se kako sam se uvijek pretvarao da spavam, a onda bih nakon ponoći otišao u sobu s televizorom? Stavio bih televizor jako tiho. Samo na dvije crtice glasnoće. Gledao bih nogomet u mraku i sanjao.

Sjećaš li se kada su me odrasli vidjeli kako igram nogomet u prašini i dali mi nadimak ‘Roberto Carlos’ zbog toga koliko sam jako pucao? I sjećaš li se koliko sam potajno bio ljut zbog toga, jer je CR7 bio moj idol?

Sjećaš li se kada sam otišao igrati jako daleko od kuće? Imao sam devet godina. Inter Foot Sud Comoé, skroz blizu granice s Ganom. Samo mali dječak, sam samcat. Ne znam jesam li ti ikada ispričao ovu priču, ali ja i druga djeca znali smo ići u selo i krasti krumpire jer smo bili jako gladni. Izveli smo ‘pljačku banke’. Dvoje djece odvlačilo je pažnju vlasniku trgovine, a 18 druge djece istrčalo bi s dva krumpira. Nisu čak bili ni dobri. Ali nama su imali nevjerojatan okus. Hahahah. I dalje mi je to najdraže jelo. Kuhani krumpir s malo ulja. Podsjeća me na ta vremena.

Sjećaš li se kada sam dobio svoje prve prave kopačke i spavao u njima? Dok sam odrastao, uvijek sam igrao u onim bijelim plastičnim sandalama. Čak i sada, kada se vratim kući, još uvijek igram u njima. To je naša tradicija.

Sjećaš li se kada bih se vratio kući, a ti bi mojim prijateljima iz kvarta govorila: ‘Zašto ste prestali trenirati? Yan vam neće kupovati aute. Morate nastaviti raditi.’

Imala si deset godina, a već si bila moj agent.

Sjećaš li se kako smo sjedili i sanjali o preseljenju u Francusku? Kako ćemo ići u shopping, imati svoj stan, a ja ću biti bogati nogometaš s autima i velikom kućom, i ti se nećeš morati brinuti ni o čemu. Ti si bila ona koja je uvijek vjerovala da mogu biti sljedeći Cristiano, dok su se svi ostali smijali.

Sjećaš li se kada sam se s 15 godina preselio u Ameriku zbog srednje škole i koliko mi je nedostajao dom? Mjesecima nisam znao što itko govori. Posjeli su me pokraj jednog francuskog dječaka i on je pokušavao prevoditi sve što je učitelj govorio. Sjećaš li se kada sam te nazvao i rekao: ‘Nećeš vjerovati, djeca se ovdje svađaju s učiteljima.’

Kod nas doma, znaš da se starijima ne bismo usudili ni trepnuti.

Sjećaš li se kada nisam mogao vjerovati da djeca puše nakon škole?

Govorila si da zvuči kao da sam u nekoj američkoj seriji.

Sjećaš li se kada su me uzeli na probu u Bournemouthu? U Chelseaju, Rangersima, Olympiacosu, Crystal Palaceu? Eze i Olise čak su mi prišli nakon jednog treninga i rekli: ‘Mali, stvarno si dobar.’

Ali svejedno me nisu potpisali.

Nisu me htjele ni B momčadi u MLS-u. Nisam ni znao zašto. Nikada mi nisu dali razlog. Odrasli su sve vodili. Samo su me vodili po Europi, a svi su govorili ne.

Viza mi je istjecala. Moj san je bio gotov. Poslali su me natrag u Afriku i plakali smo zajedno.

Ti si bila ta koja nikada nije prestala vjerovati. Nekoliko tjedana kasnije potpisao sam za Leganés i plakali smo drukčije suze.

To je bilo u vrijeme kada sam još imao emocije. Sada ne osjećam ništa. Kao da više nisam ni čovjek. Otkako si umrla, samo sam prazan.

Mislim da čak nisam ni pustio suzu onoga dana kada su mi rekli da te nema. Bio sam samo u šoku.

Bilo je to nekoliko tjedana nakon što sam debitirao za Leganés. Tko debitira s 18 godina protiv Real Madrida? Bilo je previše ludo. Bio je to san.

A onda je postao noćna mora. Netko me neprestano zvao od kuće. Bio sam živčan. Nisam razumio zašto me stalno zovu.

Javio sam se, a oni nisu ni pokušali ublažiti.

Znaš kako je kod nas doma. Bez emocija. Samo...

‘Tvoje sestre više nema.’

‘Što?’

‘Umrla je.’

‘O čemu govoriš?’

‘Netko joj je nešto stavio u piće na zabavi i nikada se nije probudila. Nema je.’

Imala si 15 godina.

Nikada nisam dobio odgovore. Ne znam ni želim li znati zašto. Možda je bila ljubomora. Možda je to jednostavno nešto što se događa u našoj zemlji. Možda sam te mogao zaštititi. Ne znam.

Pokušavam vjerovati u Božji plan. To je sve što mogu. Ne pokušavam zaboraviti, jer znam da neću zaboraviti. Sve što mogu jest iskoristiti bol da radim još jače i da ostvarim sve ono o čemu smo sanjali.

Ovo sam napisao jer o tome ne mogu govoriti. Ovo sam napisao jer želim da znaš da ću se pobrinuti da nastaviš živjeti. Pobrinut ću se da svi znaju tvoje ime. Cijeli svijet.

Sve što radim na nogometnom terenu, radim za tebe.

Toliko se toga dogodilo otkako sam te posljednji put vidio... Ne bi ni vjerovala. Ne znam ni vjerujem li ja.

Znaš što je ludo? Nakon debija protiv Madrida stvarno sam zamijenio dres s Mbappéom. Sjećaš se kada smo ga gledali na televiziji, a ti bi rekla: ‘Mbappé? Da, dobar je. Ali moj brat je bolji.’

U vezi jedne stvari sam pogriješio. Ne želim biti bogat. Vidim što to radi ljudima, čak i obitelji. Dok sam bio u Leganésu, sve što sam zarađivao slao sam kući. Došlo je do toga da više nisam ni želio novac. Bio je samo teret. Nikada nisu prestali tražiti. Valjda su mislili da sam već milijunaš. Nisam čak imao ni stan. Živio sam u trening-kampu, u sobi bez televizora. Samo nogomet i spavanje, nogomet i spavanje.

Nisam želio veliku kuću. Nisam želio aute. Samo sam želio sve dati nogometu. Sve kako bih svijetu pokazao da je moja sestra bila u pravu...

Ha... ovo će ti biti smiješno.

Kada sam se preselio igrati za RB Leipzig, uvijek sam kasnio. Dobro, nisam kasnio. Dolazio sam na vrijeme, što u Njemačkoj znači da jako kasniš.

Znaš već što sam onda napravio. Počeo sam dolaziti 90 minuta ranije na sve. Toliko sam stalno bio rano da su me dečki počeli zvati ‘Nijemac’.

Uvijek moram pretjerati u svemu. Nemam nimalo mira. To si uvijek govorila.

Teren je jedino mjesto na kojem se više osjećam kao kod kuće. To je mjesto na kojem se osjećam mirno i na kojem mogu razgovarati s tobom. Samo bih volio da si još ovdje kako bih ti mogao reći... Uspjeli smo.

Sve što si rekla obistinilo se.

Sutra odlazimo na Svjetsko prvenstvo. Stvarno. Tvoj brat će igrati za Obalu Bjelokosti, kao Drogba, kao Yaya, kao Gervinho.

Ja to više ni ne gledam kao utakmicu. Gledam to kao pozornicu. Ovo je moja prilika da cijelom svijetu pokažem ono što si ti vidjela u meni. Svaki put kada zabijem, pobrinut ću se da svi znaju tvoje ime. Pobrinut ću se da te ne zaborave.

Uvijek si govorila da mogu biti bolji od Cristiana. Ako ga ondje vidim, pozdravit ću ga u tvoje ime.

Učinit ću ono što si predvidjela, kunem se. Prije nego što sam uopće imao prave kopačke, svima si govorila: ‘Moj brat će biti najbolji na svijetu.’

Dokazat ću da si bila u pravu, ili ću umrijeti pokušavajući.

Tvoj brat,

Yan'