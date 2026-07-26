Neymar zabio dva gola pa proslavom poslao poruku kritičarima

Brazilska zvijezda Neymar je postigao dva gola za svoj klub Santos i počastio navijače drskom proslavom za povratak u natjecanje nakon razočaravajućeg Svjetskog prvenstva.

Neymarova dva gola omogućila su Santosu, koji se još uvijek strepi od ispadanja, da izbjegne poraz kod kuće protiv posljednjeplasiranog Chapecoensea (2-2) u u 20. kolu. S ovim remijem, Santos je sada samo bod iznad zone ispadanja.

Neymar, 34-godišnja zvijezda koja je ponovno igrala za svoj klub nakon dvoipolmjesečne odsutnosti, redovito je ismijavana zbog svog načina života, a ovog tjedna je bila žestoko kritizirana zbog sudjelovanja u poker turniru dok su njegovi suigrači igrali utakmicu Južnoameričkog kupa u Venezueli.

🚨🚨| Neymar responds to the criticism regarding his poker addiction after his goal against Chapecoense. 😮‍💨 pic.twitter.com/fMtmD3GSct — CentreGoals. (@centregoals) July 25, 2026

Kao odgovor, Neymar je proslavio svoj prvi gol pretvarajući se da dijeli karte i koristeći korner zastavicu kako bi oponašao zamah u golfu.

S Brazilom je Neymar ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva od Norveške (2-1), posljednjoj utakmici koju je odigrao najbolji strijelac reprezentacije (80 golova), realiziravši pritom i jedanaesterac.