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KARTANJE I GOLF /

Neymar zabio dva gola pa proslavom poslao poruku kritičarima

Neymar zabio dva gola pa proslavom poslao poruku kritičarima
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Foto: ANP, ANP/Alamy/Profimedia

Neymarova dva gola omogućila su Santosu, koji se još uvijek strepi od ispadanja, da izbjegne poraz

26.7.2026.
16:10
Sportski.netHina
ANP, ANP/Alamy/Profimedia
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Brazilska zvijezda Neymar je postigao dva gola za svoj klub Santos i počastio navijače drskom proslavom za povratak u natjecanje nakon razočaravajućeg Svjetskog prvenstva.

Neymarova dva gola omogućila su Santosu, koji se još uvijek strepi od ispadanja, da izbjegne poraz kod kuće protiv posljednjeplasiranog Chapecoensea (2-2) u u 20. kolu. S ovim remijem, Santos je sada samo bod iznad zone ispadanja.

Neymar, 34-godišnja zvijezda koja je ponovno igrala za svoj klub nakon dvoipolmjesečne odsutnosti, redovito je ismijavana zbog svog načina života, a ovog tjedna je bila žestoko kritizirana zbog sudjelovanja u poker turniru dok su njegovi suigrači igrali utakmicu Južnoameričkog kupa u Venezueli.

 

 

Kao odgovor, Neymar je proslavio svoj prvi gol pretvarajući se da dijeli karte i koristeći korner zastavicu kako bi oponašao zamah u golfu.

S Brazilom je Neymar ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva od Norveške (2-1), posljednjoj utakmici koju je odigrao najbolji strijelac reprezentacije (80 golova), realiziravši pritom i jedanaesterac.

NeymarSantosChapecoenseBrazilska Prva Liga
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