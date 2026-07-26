Neymar zabio dva gola pa proslavom poslao poruku kritičarima
Neymarova dva gola omogućila su Santosu, koji se još uvijek strepi od ispadanja, da izbjegne poraz
Brazilska zvijezda Neymar je postigao dva gola za svoj klub Santos i počastio navijače drskom proslavom za povratak u natjecanje nakon razočaravajućeg Svjetskog prvenstva.
Neymarova dva gola omogućila su Santosu, koji se još uvijek strepi od ispadanja, da izbjegne poraz kod kuće protiv posljednjeplasiranog Chapecoensea (2-2) u u 20. kolu. S ovim remijem, Santos je sada samo bod iznad zone ispadanja.
Neymar, 34-godišnja zvijezda koja je ponovno igrala za svoj klub nakon dvoipolmjesečne odsutnosti, redovito je ismijavana zbog svog načina života, a ovog tjedna je bila žestoko kritizirana zbog sudjelovanja u poker turniru dok su njegovi suigrači igrali utakmicu Južnoameričkog kupa u Venezueli.
🚨🚨| Neymar responds to the criticism regarding his poker addiction after his goal against Chapecoense. 😮💨 pic.twitter.com/fMtmD3GSct— CentreGoals. (@centregoals) July 25, 2026
Kao odgovor, Neymar je proslavio svoj prvi gol pretvarajući se da dijeli karte i koristeći korner zastavicu kako bi oponašao zamah u golfu.
S Brazilom je Neymar ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva od Norveške (2-1), posljednjoj utakmici koju je odigrao najbolji strijelac reprezentacije (80 golova), realiziravši pritom i jedanaesterac.