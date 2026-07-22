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Nevjerojatno: Neymar otišao kartati dok je njegov klub igrao važnu utakmicu

Nevjerojatno: Neymar otišao kartati dok je njegov klub igrao važnu utakmicu
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Foto: Leandro Chemalle/imago sportfotodienst/Profimedia

Neymar se još oporavlja nakon šoka na Svjetskom prvenstvu

22.7.2026.
13:32
M.G.
Leandro Chemalle/imago sportfotodienst/Profimedia
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Brazilski superstar Neymar vratio se u svoj klub Santos nakon Svjetskog prvenstva na kojem je njegova reprezentacija ispala u osmini finala, a sada je opt dospio u centar pažnje zbog jednog dosta neuobičajenog poteza.

Naime, Santos je u utorak igrao prvu utakmicu šenaestine finala Copa Sudamericane protiv Universidad Centrala, a na tom susreta nije bilo Neymara jer je on igrao poker na profi turniru u Sao Paulu.

Čelnici Santosa su Neymara oslobodili klupskih obaveza nakon nastupa na SP-u, pa Brazilac nije prekršio niti jedno pravilo, ali ovaj potez zasigurno neće dobro sjesti navijačima.

Dok je Neymar igrao poker, Santos je pobijedio 4:1 praktički osigurao prolaz u osminu finala Copa Sudamericane.

PokerSantosNeymar
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