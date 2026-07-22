Nevjerojatno: Neymar otišao kartati dok je njegov klub igrao važnu utakmicu

Brazilski superstar Neymar vratio se u svoj klub Santos nakon Svjetskog prvenstva na kojem je njegova reprezentacija ispala u osmini finala, a sada je opt dospio u centar pažnje zbog jednog dosta neuobičajenog poteza.

Naime, Santos je u utorak igrao prvu utakmicu šenaestine finala Copa Sudamericane protiv Universidad Centrala, a na tom susreta nije bilo Neymara jer je on igrao poker na profi turniru u Sao Paulu.

Čelnici Santosa su Neymara oslobodili klupskih obaveza nakon nastupa na SP-u, pa Brazilac nije prekršio niti jedno pravilo, ali ovaj potez zasigurno neće dobro sjesti navijačima.

Dok je Neymar igrao poker, Santos je pobijedio 4:1 praktički osigurao prolaz u osminu finala Copa Sudamericane.