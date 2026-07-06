Neymar uhvaćen! Čitali mu s usana i otkrili što je rekao norveškom golmanu

U završnici utakmice koja je Brazil koštala oproštaja od Svjetskog prvenstva, isplivao je detalj koji je dodatno zapalio atmosferu oko poraza Seleçaa. Dok je stadion zadržavao dah, Neymar i norveški vratar Orjan Nyland vodili su mini-rat riječima i to pred kamerama.

Televizijska emisija Fantastico uz pomoć čitanja s usana rekonstruirala je njihov razgovor uoči ključnog kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi. Brazilac je pokušao psihološki pritisnuti suparnika, provocirajući ga pitanjem:

“Gdje želiš da pucam? Gdje želiš?”

Nyland mu je hladno uzvratio:

“U vratnicu. U vratnicu.”

Neymar je tada izgubio strpljenje i odbrusio:

“Neće ti to proći sa mnom, idiote.”