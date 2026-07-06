FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON ISPADANJA /

Neymar uhvaćen! Čitali mu s usana i otkrili što je rekao norveškom golmanu

Neymar uhvaćen! Čitali mu s usana i otkrili što je rekao norveškom golmanu
×
Foto: Vanessa Carvalho/Zuma Press/Profimedia

Nyland mu je hladno uzvratio

6.7.2026.
8:47
Sportski.net
Vanessa Carvalho/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U završnici utakmice koja je Brazil koštala oproštaja od Svjetskog prvenstva, isplivao je detalj koji je dodatno zapalio atmosferu oko poraza Seleçaa. Dok je stadion zadržavao dah, Neymar i norveški vratar Orjan Nyland vodili su mini-rat riječima i to pred kamerama.

Televizijska emisija Fantastico uz pomoć čitanja s usana rekonstruirala je njihov razgovor uoči ključnog kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi. Brazilac je pokušao psihološki pritisnuti suparnika, provocirajući ga pitanjem:

“Gdje želiš da pucam? Gdje želiš?”

Nyland mu je hladno uzvratio:

“U vratnicu. U vratnicu.”

Neymar je tada izgubio strpljenje i odbrusio:

“Neće ti to proći sa mnom, idiote.”

NeymarSvjetsko Prvenstvo 2026.BrazilNorveška
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike