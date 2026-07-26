Vučić otkrio što će učiniti ako ostane bez vlasti: 'Iste večeri ću to napraviti'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da neće bježati iz zemlje ako Srpska napredna stranka (SNS) izgubi izbore koje on najavljuje posljednjih mjeseci, kalkulirajući terminima u otvorenoj namjeri da ostavkom na dužnost šefa države pokuša osigurati mjesto premijera i tako ostane na vlasti.

Vučić je danas, gostujući u programu provladine TV Prva, izjavio da će predsjednički izbori biti najvjerojatnije u siječnju 2027. ako u listopadu budu održani parlamentarni izbori.

"Ako su u listopadu parlamentarni izbori, moguće je da krajem prosinca ili početkom siječnja budu predsjednički, a ukoliko su u studenom parlamentarni, onda će predsjednički svakako biti u siječnju ili, možda, najkasnije početkom veljače", rekao je Vučić.

Prijevremene izbore traži studentski pokret i veliki dio javnosti u višemjesečnim protuvladinim prosvjedima, potaknutim pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. za koju prosvjednici vide krivnju vlasti zbog koruptivnih poslova i pristranog djelovanja institucija.

Studentski pokret najavio je svoju izbornu listu koju, premda nije službeno objavljena jer se ne zna termin izbora, vladajući uz potporu kontroliranih medija i tabloida nastoje osporiti i obezvrijediti izravnim targetiranjem pojedinih navodnih kandidata.

'Moguće je da izgubimo izbore'

Vučić, koji koristeći poziciju šefa države već vodi izbornu kampanju učestalo gostujući u programima provladinih televizija i javnog servisa (RTS), rekao je danas kako će na izbornoj listi SNS-a biti mnogo više mlađih ljudi nego na studentskoj listi.

"Ako građani hoće glasati za mladost i budućnost - moći će glasati za SNS. Bit ćemo neusporedivo mlađa lista od njihove, a ja ću biti među starijima", ustvrdio je Vučić, istaknuvši kako će "s ponosom biti na toj listi", i da mu je "potpuno svejedno hoće li ga staviti na "250, 72, prvo, treće, peto mjesto".

On je za TV Prva, izjavio da "nema strah ni od čega, osim od Boga, suda povijesti i suda svog naroda".

"Moguće je da izgubimo izbore, ali ćemo mi, ipak, da prebrojimo glasove. Kad pobjede na izborima ja ću im čestitati i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast. Smijat ću im se u lice sve vrijeme i iz pritvora i iz zatvora i iz groba, prkosno i ponosno", rekao je Vučić.

Optužbe na račun Europe i SAD-a

On je, aludirajući na međunarodnu potporu koju je višemjesečnim akcijama i prosvjedima stekao studentski pokret, ustvrdivši da Europa i Sjedinjene Američke Države "nagrađuju u Srbiji osobe koje bi zgazile pravni poredak, ubijale ljude, protupravno hapsile", a da njegovi politički protivnici, zapravo, "ne nude ništa građanima osim mržnje i podjela".

Dodao je da vlast mora razumjeti poruke i prihvatiti kritike nezadovoljnog naroda koji je "djelomice u pravu" jer postoje ljudi na vlasti koji su "korumpirani, bahati i arogantni ili ne rade dovoljno".

Na Vučićevu inicijativu 10. srpnja je pokrenut portal "Ko si bre ti?", kao službeni kanal "za prijavu korupcije, zlouporabe ovlasti i bahatog ponašanja koje šteti građanima i javnom interesu". On je u današnjem gostovanju na TV Prva ustvrdio da je dosad stiglo 10.000 prijava, a da je odgovoreno na oko 3500.