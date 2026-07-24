Vučić priprema povratak na mjesto premijera? 'Nema prostora za drugačije odluke'

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) priprema se za izbore koje srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje već mjesecima, a prvi institucionalni korak mogao bi biti rasprava o povjerenju aktualnoj vladi kao preduvjet da se Vučiću otvori put prema mjestu premijera.

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je u petak raspravu o povjerenju vladi Đure Macuta za 27. srpnja. Vučić je sredinom srpnja za Financial Times (FT) rekao kako planira da se, nakon prijevremenih izbora koji bi trebali biti održani do početka prosinca, vrati na mjesto premijera.

Prema ocjeni Financial Timesa, Vučić – kojeg protivnici optužuju da je "korumpirani autokrat" – suočava se s najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri od urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 2024. godine, kada je poginulo 16 ljudi. Ta je tragedija potaknula gotovo dvogodišnje protuvladine prosvjede, prenijela je agencija Beta.

Najavio izbore i ostavku na predsjedničku dužnost

Kako bi umirio kritičare, Vučić je obećao da će ove godine raspisati prijevremene izbore, a u lipnju je najavio i da će podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike.

Premda je ta dužnost prema Ustavu uglavnom ceremonijalna, zahvaljujući utjecaju u vladajućoj stranci zadržao je ključnu političku moć.

"Najvjerojatnije ćemo prvo imati parlamentarne izbore, a zatim predsjedničke. Parlamentarni izbori bit će održani do početka prosinca. Nema prostora za drugačije odluke", rekao je Vučić za Financial Times.

Objasnio mogući scenarij političke rošade

Vučić je u međuvremenu iznio i mogući scenarij institucionalne rošade koja bi mu omogućila povratak na mjesto premijera, a da pritom ne izgubi politički utjecaj.

"Vlada Srbije će vjerojatno prvo podnijeti ostavku, nakon čega ću raspisati izbore za zastupnike. Nakon toga ću još nekoliko dana, najviše dva tjedna, obavljati dužnost predsjednika, a zatim podnijeti ostavku", rekao je ranije ovog tjedna tijekom posjeta Svilajncu.

Postoji i druga zakonska mogućnost

"Postoji opcija da i ja i Vlada podnesemo ostavku te da me za dva dana Skupština izabere za predsjednika Vlade, ako imam većinu u Skupštini, ali za mene to nije opcija. Kada budem, i ako budem, tražio glas naroda za tu dužnost, tek kada dobijem glas naroda za premijera mogu to eventualno postati. Dakle, iako je to sve po zakonu, iako je potpuno legalno i legitimno, ja to neću učiniti", rekao je Vučić.

Prenoseći Vučićevu izjavu o izborima planiranima za prosinac, Financial Times podsjeća da je Srbija kandidat za članstvo u Europskoj uniji od 2012. godine, ali da je pristupni proces već 13 godina u zastoju, koliko je Aleksandar Vučić ključni politički akter na najvažnijim državnim dužnostima.