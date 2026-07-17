Srbin pokazao kako stvarno izgleda ljetovanje u Hrvatskoj: 'Ovo nitko ne prikazuje'

Srbijanski influencer Dušan, poznatiji kao "gosn.barna" na Instagramu gdje ga prate tisuće korisnika, odlučio je pokazati kako stvarno izgleda ljetovanje na hrvatskoj obali za srpske turiste, kao odgovor na tvrdnje srpskog ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića koji je propitivao sigurnost srpskih turista na Jadranu.

"Mislite li da je sigurno da ministar i potpredsjednik Vlade jedne države izgovara ovako morbidne rečenice da naše ljude bacaju u more kada dođu na ljetovanje u Split?", pitao je na početku videa Dušan, a onda se direktno obratio Dačiću.

"Zovem se Dušan, pravoslavac sam iz Srbije. Već drugu godinu zaredom ljetujem ovdje. Pardon, više nisam u Splitu nego na Hvaru, i još me nitko nije bacio u more. Ne brinite, čuvam se", rekao je.

'Auto mi nitko nije taknuo'

Istaknuo je da je automobilom stigao iz Beograda i parkirao u Splitu prije mjesec i pol dana - od tada, kaže, auto je na sigurnom i nitko ga nije ni taknuo.

Pokazao je i druge automobile sa srpskim registracijama na raznim lokacijama, od Šibenika do Hvara, koji su također sigurni ističući da takve prizore vidi svakodnevno.

Navodi da su obale Brača, Hvara i Šibenika "pokrivene" beogradskim tablicama. "Redovi i redovi Srba koji putuju ovdje. Nikome dlaka s glave ne nedostaje niti se ikome išta dogodilo. Ovo u Srbiji nitko ne prikazuje u medijima, nije poželjno da se prikazuje. Samo kada nađemo primjer huligana koji unište srpski auto u Hrvatskoj iz 2022. E to se pušta svuda", rekao je.

Dušan kaže kako zbog svih pozitivnih iskustava koje proživi tijekom ljetovanja u Hrvatskoj želi snimati ovakve videe, i podijeliti s drugima pravi sliku ljetovanja na hrvatskoj obali.

Pozitivna iskustva srpskih turista

"Mi ćemo se ovom suicidalnom politikom izdvojiti od cijelog svijeta i zaratiti te postati neprijatelji sa svima. Zbog ovoga što gledam svojim očima svaki dan, a ne onoga što mi programiraju u mozak na ekranu na televiziji u Srbiji - zbog toga sam počeo snimati ova videa", navodi.

Njegova objava oduševila je brojne korisnike Instagrama koji su mu u komentarima ostavili riječi podrške. "Koji si ti kralj. Da je samo svak tako kao ti, bilo Srbin ili Hrvat", napisao mu je jedan korisnik.

Jedan je turist iz Srbije podijelio svoje pozitivno iskustvo ljetovanja u Hrvatskoj: "Mi smo bili prije mjesec dana u Splitu i nikakav problem nismo imali".

Isto tako je doživjela i druga korisnica, koja navodi da se u Hrvatskoj "nikog ne dira i ne vrijeđa". "Dugi niz godina ljetujem i nikakvu neugodnost nisam imala", navodi.

U Hrvatskoj je sreću našla i Srpkinja koja se iz Njemačke preselila u Omiš. Kaže kako nema veze s Dalmacijom, ali je tu iz ljubavi prema moru. "Već dvije godine živim ovdje, sve dlakice su još na glavi i oko sebe imam divne ljude", zaključila je.