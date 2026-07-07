Nijemac koji se provozao jet skijem ispod katamarana: 'U blizini smo Slovenije, pozdravljamo Hrvatsku'

Vjerovali ili ne - turist se jet skijem provozao ispod katamarana u Zadru i sve snimio. Njemački influencer Kevin Neubeck objavio je i snimku svoje vožnje kroz zadarsku luku Jazine.

Na snimci se vidi kako s prijateljima na jet skijevima ulazi u luku, a zatim prolazi ispod katamarana Jadrolinije. Njegov prolazak snimila je i posada katamarana Danica, koja ih je uočila tijekom vožnje.

Neubeck se na snimci pita hoće li zbog toga imati problema s policijom, no cijelu situaciju komentirao je opušteno.

Ovaj Nijemac poznat je po objavama adrenalinskih vožnji jet skijem, a na društvenim mrežama tvrdi da je zbog sličnih avantura već dobio više od 12 policijskih prijava. Njegova nova snimka sada je ponovno izazvala reakcije zbog rizične vožnje u prostoru kojim prolaze brodovi i putnici.

Iz zadarske policije poručuju kako nisu zaprimili prijavu, no nakon objave snimke odmah su pokrenuli izvide.

Neubeck: 'Već smo u blizini Slovenije'

RTL Danas ga je uspio kontaktirati. Kaže da bi to ponovio, a ima i poruku za policiju.

"Povod za prolazak ispod katamarana nije bio ništa drugo osim da se zabavimo. Ništa drugo. Katamaran je bio parkiran, nitko nije bio ondje i bio je osiguran s puno konopa. Tako da smo samo prošli ispod i ja bih to opet napravio jer nema u tome ništa opasno. I naravno, kad smo na moru, uvijek pazimo. Nisam čuo da nas policija traži. Mogu mi se bilo kada javiti na Instagram, jer smo već u blizini Slovenije i pozdravljamo Hrvatsku.