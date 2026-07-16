Opet gori zbog malih iznajmljivača, SDP žestoko napao HDZ: 'Cilj je bolje urediti tržište'

U 5 do 12, s nekoliko jadranskih lokacija, SDP je prozvao Vladu zbog porezne politike prema turizmu. Tvrde da novi nameti najviše pogađaju male, legalne iznajmljivače, dok se siva zona i dalje nedovoljno kontrolira.

Saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković poručila je kako Vlada ponovno bira lakši put te da umjesto suzbijanja sive ekonomije dodatno opterećuje građane koji uredno posluju.

"Vlada Andreja Plenkovića ponovno bira jednostavan put. Udara na sve one koji rade legalno, plaćaju poreze, a sve one koji se nalaze iznad sustava u toj takozvanoj sivoj zoni ne dira. To nije onda politika, to je odustajanje od upravljanja sustavom."

Iz Pule stižu upozorenja da bi nove porezne promjene mogle dodatno otežati poslovanje obiteljskog smještaja. U SDP-u smatraju da mali iznajmljivači nisu uzrok problema s kojima se turizam suočava.

Radolović: Mali iznajmljivači nisu krivi

Saborska zastupnica Sanja Radolović istaknula je da se male registrirane iznajmljivače ne može kriviti ni za probleme priuštivog stanovanja ni za eventualne slabije rezultate turističke sezone.

"Jednostavno, male registrirane, poštene obiteljske iznajmljivače ne može se optužiti niti za priuštivo stanovanje, niti se može optužiti za nekakav propast turističke sezone. Mi smo jednostavno zemlja na Mediteranu koja ima dugu povijest malih privatnih obiteljskih iznajmljivača."

Njihove kolege iz Zadra traže da se porez malim iznajmljivačima veže uz stvarne prihode, a ne paušalno po broju kreveta. Nije pravedno, kažu, jednako oporezivati umirovljenika koji iznajmljuje dvije sobe za preživljavanje i investitora s deset apartmana.

HDZ: Cilj je bolje urediti tržište

Iz HDZ-a odbacuju prozivke oporbe. Kažu da cilj promjena nije ugroziti male iznajmljivače, nego bolje urediti tržište, zaštititi lokalno stanovništvo i smanjiti prostor za rad na crno.

Saborska zastupnica Danica Baričević istaknula je kako će jedinice lokalne samouprave dobiti veće ovlasti u nadzoru i sankcioniranju neprijavljenog smještaja.

"Upravo jedinice lokalne samouprave imaju najbolji uvid u svoj prostor, najbolji uvid i podatke u objekte koji se grade za bilo kakve komercijalne ili nekomercijalne smještaje i one koji to nisu. Tako će jedinice lokalne samouprave kroz komunalne redare dobiti jače ovlasti kako bi kažnjavali i sprovodili bolju kontrolu rada na crno."

Vladajući pritom ističu da su kontrole pojačane te da se kroz digitalne registre i nove alate pokušava bolje pratiti neprijavljeni smještaj i sivu ekonomiju.

Saborska zastupnica Branka Juričev Martinčev poručila je kako je prerano donositi konačne zaključke jer je zakonski prijedlog tek prošao prvo čitanje.

"Zastupnici koji nisu uopće sudjelovali u raspravi o ovom prijedlogu zakona, kada je za to bilo vrijeme, ja bi rekla i vrijeme i mjesto, danas sazivaju presice kritizirajući prijedlog zakona, a znamo da ovaj prijedlog je prošao svega prvo čitanje, da će na jesen biti u drugom čitanju i da do toga možemo očekivati i određene promjene."

Dok oporba tvrdi da porezne promjene najviše pogađaju male iznajmljivače, iz Vlade poručuju da je cilj uređeniji i održiviji turizam. Sezona je u punom jeku, a politički rat oko apartmana tek se rasplamsava.