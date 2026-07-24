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Recept za sasvim drugačiji losos: Bit će gotov za 20 minuta, a miriše na Aziju

Recept za sasvim drugačiji losos: Bit će gotov za 20 minuta, a miriše na Aziju
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Foto: Shutterstock

Recept za miso gulaš s lososom, koji se priprema u samo jednoj posudi i gotov je za svega dvadeset minuta, savršen je odgovor na vječno pitanje: 'Što ću danas kuhati?'

24.7.2026.
7:03
Antonela Ištvan
Shutterstock
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U svijetu u kojem je vrijeme najvrjednija valuta, brzi, zdravi i ukusni obroci postali su sveti gral svakog kućanstva. Upravo takvo rješenje nudi Tiffy Chen, popularna food blogerica poznata pod imenom Tiffy Cooks, u objavi koja je privukla pažnju ljubitelja azijske kuhinje. Njezin recept za miso gulaš s lososom, koji se priprema u samo jednoj posudi i gotov je za svega dvadeset minuta, savršen je odgovor na vječno pitanje: "Što ću danas kuhati?"

Recept za miso gulaš s lososom

Sastojci:

  • 2 fileta lososa, narezana na veće kocke
  • 2 šalice nasjeckanog kineskog kupusa
  • 1 šalica gljiva po izboru (preporučuju se shimeji, shiitake ili enoki)
  • 3 šalice temeljca (preporučuje se dashi temeljac)
  • Sol i papar po ukusu
  • Mladi luk za ukras

Za miso umak:

  • 2 žlice miso paste
  • 1 žlica umaka od soje
  • 1 žlica mirina
  • 1 žlica sakea (ili vode)

 

 

Priprema korak po korak:

  1. Pripremite sastojke: Kockice lososa lagano začinite solju i paprom. U maloj zdjeli pomiješajte sve sastojke za miso umak – miso pastu, umak od soje, mirin i sake (ili vodu) – dok ne dobijete glatku smjesu.
  2. Složite jelo: U lonac prvo složite nasjeckani kineski kupus i gljive. Prelijte povrće pripremljenim miso umakom.
  3. Dodajte losos i temeljac: Na vrh povrća pažljivo posložite začinjene komade lososa. Ulijte temeljac uz rub lonca.
  4. Kuhajte: Poklopite lonac i stavite ga na srednje jaku vatru. Kada jelo zavrije, smanjite vatru i kuhajte petnaestak minuta, odnosno dok losos ne bude u potpunosti kuhan.
  5. Poslužite: Gotov gulaš ukrasite svježe nasjeckanim mladim lukom i poslužite toplo.

Tajna okusa

Srce ovog jela je miso, tradicionalna japanska pasta od fermentirane soje koja jelima daje dubok i kompleksan umami okus. Miso se u Japanu koristi već više od tisuću godina, a bio je i dio prehrane samuraja. Osim okusa, cijenjen je i zbog zdravstvenih prednosti, uključujući potporu probavi. 

No, ključni element koji Tiffy koristi, a koji doprinosi čaroliji ovog jela, jest posuda u kojoj se kuha. Riječ je o tradicionalnoj japanskoj glinenoj posudi poznatoj kao donabe. Zahvaljujući poroznosti gline, donabe se zagrijava polako i ravnomjerno te dugo zadržava toplinu, što ga čini idealnim za lagano kuhanje gulaša i juha. Upravo ta posuda omogućuje da se svi sastojci savršeno skuhaju u tako kratkom vremenu.

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LososReceptMisoAzija
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