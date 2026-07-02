Pečeni losos gotov je za 25 minuta: Chef otkriva tajni sastojak za savršenu sočnost

Losos je čest odabir za brzu i hranjivu večeru, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Međutim, unatoč svojoj popularnosti, ponekad može razočarati okusom ako nije pravilno začinjen ili ako se tijekom pripreme isuši, što je čest problem kod ove delikatne ribe. Srećom, postoji rješenje koje ne zahtijeva komplicirane tehnike.

Chef s kulinarskog portala Delish podijelio je jednostavan recept za pečeni losos koji ne samo da je gotov za manje od pola sata, već donosi i eksploziju okusa zahvaljujući jednom sjajnom dodatku: harissa pasti.

Kako izbjeći suhi losos?

Glavni izazov kod pripreme lososa jest očuvanje njegove sočnosti. Budući da ima manje masnoće od crvenog mesa, nedostaje mu deblji sloj koji bi ga štitio od visokih temperatura u pećnici. Kada se losos prepeče, na površini se pojavljuje bijela tvar poznata kao albumin, što je jasan znak da riba gubi vlagu i dragocjene omega-3 masne kiseline.

Kako bi doskočili tom problemu, kulinarski stručnjaci razvili su različite metode. Neke od popularnijih uključuju premazivanje fileta tankim slojem majoneze koja stvara zaštitnu barijeru ili mariniranje u maslinovom ulju. Ipak, recept koji slijedi nudi drugačiji pristup, usmjeren na obogaćivanje okusa uz istovremeno očuvanje teksture.

Rješenje iz Sjeverne Afrike za bogat okus

Tajna ovog recepta krije se u harissi, aromatičnoj crvenoj čili pasti podrijetlom iz Sjeverne Afrike. Harissa se tradicionalno radi od nekoliko osnovnih sastojaka, uključujući čili papričice, češnjak, maslinovo ulje, agrume i začine, a odlikuje se suptilno slatkim, dimljenim, pikantnim i kiselkastim okusom. Ovaj dodatak u potpunosti transformira losos, dajući mu dubinu i karakter koji ga izdvajaju od klasičnih priprema, piše Mirror.

"Zaljubio sam se u losos pečen s harissom dok sam razvijao svoj recept za losos s koricom od svega i svačega, a ova je verzija još jednostavnija. Sve se priprema u jednoj tavi u pećnici uz samo pet minuta pripreme", izjavio je chef.

Recept za pikantni pečeni losos

Za ovo jednostavno glavno jelo, fileti lososa prvo se posipaju kimom i paprikom, zatim se premazuju pikantnom harissa pastom i peku uz cherry rajčice, ljutiku i češnjak. Na kraju se sve posipa svježim koprom i kremastom fetom.

Foto: Pexels

Sastojci:

četiri fileta lososa bez kože

pola čajne žličice mljevenog kima

pola čajne žličice slatke paprike

oko dvije i pol čajne žličice krupne soli

jedna jušna žlica harissa paste

jedna ljutika

tri češnja češnjaka

oko 230 grama cherry rajčica

tri jušne žlice ekstradjevičanskog maslinovog ulja

dvije jušne žlice izmrvljenog feta sira ili kozjeg sira

jedna jušna žlica nasjeckanog svježeg kopra

Postupak:

1. Za početak, postavite rešetku na sredinu pećnice i na nju stavite veliku tavu od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza. Zagrijte pećnicu na 230 °C.

2. Filete lososa dobro osušite papirnatim ručnicima. Ravnomjerno ih začinite s obje strane mljevenim kimom, slatkom paprikom i s jednom i pol čajnom žličicom soli. Nakon toga, jednu stranu svakog fileta premažite harissa pastom.

3. Sitno nasjeckajte ljutiku i tanko narežite češnjak. U zdjeli srednje veličine pomiješajte ljutiku, češnjak i cherry rajčice. Prelijte jednom žlicom maslinovog ulja, začinite preostalom soli i dobro promiješajte.

4. Pažljivo izvadite vruću tavu iz pećnice te u nju ulijte dvije žlice maslinovog ulja. Položite filete lososa u tavu tako da strana premazana harissom bude okrenuta prema gore. Oko ribe ravnomjerno rasporedite mješavinu s rajčicama.

5. Vratite tavu u pećnicu i pecite devet do 11 minuta. Na kraju izvadite tavu iz pećnice te po lososu i rajčicama pospite izmrvljeni feta ili kozji sir i sitno sjeckani svježi kopar.

6. Ovaj recept savršen je dokaz kako se uz pomoć jednog neuobičajenog sastojka jednostavno jelo može pretvoriti u pravi gastronomski doživljaj. Brza priprema i bogatstvo okusa čine ga idealnim izborom za laganu ljetnu večeru koja će zasigurno oduševiti sve ukućane.

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