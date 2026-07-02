Amra Džeko se oglasila nakon bolnog poraza BiH: Podijelila riječi koje su rasplakale navijače

Bosna i Hercegovina završila je svoj nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu porazom od SAD-a rezultatom 2:0 u šesnaestini finala. Unatoč ispadanju, reprezentacija je do posljednjeg sučevog zvižduka imala veliku podršku navijača koji su ostali uz momčad i u trenucima razočaranja.

Emocije nakon završetka natjecanja nisu skrivali ni igrači ni navijači, a među onima koji su se oglasili bila je i Amra Džeko (41), supruga kapetana reprezentacije Edina Džeke (40). Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko emotivnih objava kojima je nastojala utješiti navijače i poslati poruku podrške reprezentativcima.

Posebnu pažnju privukla je objava influencera Adija Bebanića, koju je Amra podijelila na svom profilu.

Foto: Instagram story

'Učinili ste da zaboravimo sve razlike'

„Kako se uopće oprašta od nečega što ne želiš da završi? Večeras je lopta stala. Semafor je rekao svoje. Prvenstvo je završeno. Ali ono najljepše što ste nam dali ne završava večeras.

Hvala vam što ste od jedne male zemlje napravili centar svijeta. Što ste učinili da se ime Bosne i Hercegovine izgovara s poštovanjem. Što ste pokazali da država ne mora biti velika da bi bila ogromna.

Mi jesmo mala zemlja. Zemlja koja je previše puta plakala. Zemlja iz koje se odlazi više nego što se vraća. Zemlja koja se često dijeli, svađa i zaboravlja koliko vrijedi. A onda ste došli vi i u samo nekoliko tjedana učinili ono što nije uspjelo nikome godinama. Učinili ste da zaboravimo sve razlike, da ne pitamo tko je tko, da se ne brojimo, da budemo samo ljudi koji dišu istim plućima i vole istu zastavu“, stoji u poruci.

Edinova najveća podrška

Amra Džeko podijelila je i nekoliko fotografija te videa s terena, prisjećajući se trenutaka koji će, unatoč bolnom završetku, ostati trajna uspomena na povijesni nastup Bosne i Hercegovine na svjetskoj smotri.

Podsjetimo, Amra i Edin Džeko vjenčali su se u tajnosti 2016. godine, kada su dobili i kćer Unu. Godinu dana kasnije obitelj je postala bogatija za sina Danija, 2020. stigla je kći Dalija, dok je najmlađa Hana rođena 2023. godine. Amra iz prijašnjeg braka ima i kćer Sofiju.