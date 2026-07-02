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Barbarez zaplakao nakon ispadanja BiH sa SP-a: 'Teško je... Volim ljude što nas podržavaju'

Barbarez zaplakao nakon ispadanja BiH sa SP-a: 'Teško je... Volim ljude što nas podržavaju'
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Foto: Bob Kupbens/Zuma Press/Profimedia

Sergej Barbarez bio je emotivan nakon ispadanja Bosne i Hercegovine sa Svjetskog prvenstva

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
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2.7.2026.
5:19
Bob Kupbens/Zuma Press/Profimedia
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Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je noćas po našem vremenu 2-0 od SAD-a, te je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu završila u šesnaestini finala. Iako su ispali, momčad BiH je ostvarila povijesni rezultat jer se po prvi put na drugom Mundijalu ikad plasirala u nokaut fazu, što je izazvalo jake emocije među igračima i izbornikom Sergejom Barbarezom nakon utakmice odigrane u Santa Clari. 

Nakon posljednjeg zvižduka viđen je emotivan prizor. Barbarez je zajedno s igračima pozdravio navijače, a potom ga je na putu prema svlačionici preplavila tuga pa nije mogao sakriti suze. Te suze odražavale su i razočaranje zbog poraza, ali i ponos zbog svega što je njegova momčad postigla na turniru. Iako su se igrači Sergeja Barbareza borili, lopta jednostavno nije htjela u gol... 

Barbarez je potom u suzama dao i izjavu nakon utakmice:

"Kad izgubite, uvijek je tako da nešto nedostaje. Imali smo utakmicu pod našom kontrolom i primili gol zbog greške. Drugo poluvrijeme smo probali sve, ali nismo uspjeli. Momci zaslužuju komplimente."

"Izraz lica pokazuje koliko sam sretan iako je danas tužan dan. Teško je ponoviti priče iz Walesa i Zenice. Bilo je par dobrih situacija, ali na kraju primite gol iz slobodnjaka. To je sport. Volim sve ove ljude što nas podržavaju, cijelu Bosnu i Hercegovinu", rekao je izbornik BiH, prenosi njegove riječi SportSport.ba

Svjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I HercegovinaSergej BarbarezSad
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