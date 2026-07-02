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Zvijezda 'Malcolma u sredini' objavio kraj braka: 'Beskrajno sam joj zahvalan'

Zvijezda 'Malcolma u sredini' objavio kraj braka: 'Beskrajno sam joj zahvalan'
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Foto: Carla Van Wagoner/imago stock&people/Profimedia

Frankie Muniz otkrio je da se razvodi nakon desetogodišnjeg braka sa suprugom Paige

2.7.2026.
8:11
Hot.hr
Carla Van Wagoner/imago stock&people/Profimedia
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Frankie Muniz (49), glumac koji se proslavio ulogom u kultnoj seriji "Malcolm u sredini", objavio je da se nakon deset godina veze razvodi od supruge Paige (33). U emotivnoj objavi na Instagramu, glumac i profesionalni vozač utrka otkrio je da par ostaje u prijateljskim odnosima te da će zajedno nastaviti odgajati sina i voditi trkaći tim, pokazujući rijetko viđenu zrelost u svijetu slavnih.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Od Malcolma do trkaće staze

"Nakon perioda razdvojenosti koji smo držali u privatnosti, Paige i ja odlučili smo okončati naš brak", započeo je Muniz uz obiteljsku fotografiju na kojoj nasmiješeni poziraju sa sinom Mauzom. "Nakon deset prekrasnih godina zajedno, shvatili smo da naš odnos najbolje funkcionira kao duboko prijateljstvo i suroditeljstvo. Dijelimo nevjerojatnog sina koji ostaje centar našeg svijeta", poručio je glumac.

Ova vijest dolazi u godini Munizovog velikog povratka na ekrane. Početkom 2026. godine reprizirao je svoju najpoznatiju ulogu u mini-seriji "Malcolm u sredini: Život je i dalje nepravedan", koja je postala jedna od najgledanijih premijera godine.

Istovremeno, Muniz aktivno gradi karijeru u NASCAR-u, a u objavi je potvrdio da će on i Paige nastaviti zajedno graditi njihov trkaći tim, Muniz Racing. "Beskrajno sam zahvalan Paige na svemu što je učinila za mene i našu obitelj. Svoje je snove stavila na čekanje kako bih ja mogao slijediti svoje", dodao je, naglasivši da temelj poštovanja i prijateljstva ostaje nepromijenjen.

Zvijezda 'Malcolma u sredini' objavio kraj braka: 'Beskrajno sam joj zahvalan'
Foto: Ethan Miller/Getty images/Profimedia

Zajedno unatoč kritikama

Iako je objava odaslala poruku mira, komentari su otkrili da put do nje nije bio lak. Par je prvotno objavio videozapis kojim su obznanili rastanak, no on je ubrzo izbrisan zbog negativnih reakcija. Sama Paige oglasila se u komentaru ispod nove objave: "Frankie, žao mi je što si osjetio potrebu izbrisati stari zabavni video naše obitelji jer su ljudi tako okrutni prema tebi. Razvod je loš, naravno - nije da smo uzbuđeni zbog toga... Ali mi smo dvoje odraslih koji znaju kako biti u istom timu."

Podsjetimo, Muniz i Price upoznali su se 2016., zaručili dvije godine kasnije, a vjenčali u tajnosti 2019. godine. Sljedeće godine organizirali su i veću svadbenu proslavu. Sina su dobili u ožujku 2021. godine.

 

 

Malcolm U SrediniFrankie MunizRazvod
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