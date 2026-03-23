Pripremite kremastu tjesteninu s lososom: Brzi recept za užurbani radni tjedan

Ovo jelo biste lako mogli pronaći na jelovniku restorana, dovoljno je jednostavno i brzo za pripremu i tijekom radnog tjedna.

Riječ je o receptu koji spaja bogatstvo kremastog umaka sa svježinom limuna i kopra. Okusi su lagani i uravnoteženi, a kombinacija graška, kopra i limuna posebno naglašava okus sočnog lososa, piše Real Simple.

Recept za tjesteninu s lososom

Iako izgleda kao složenije jelo, priprema je vrlo jednostavna – losos se peče u pećnici, tjestenina kuha na štednjaku, a umak se priprema u nekoliko koraka. Na kraju se sve sjedini u jelo koje je istovremeno zasitno i elegantno.

Sastojci:

450 g fileta lososa s kožom (posušenog)

1 i 1/4 žličice soli

340 g tjestenine

2 žlice maslinovog ulja

4 srednja režnja češnjaka, tanko narezana

1 šalica vrhnja za kuhanje

1 žličica naribane limunove korice

2 žlice limunovog soka

50 g naribanog parmezana

2 žlice svježeg kopra, nasjeckanog

1 šalica odmrznutog slatkog graška

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva Celzija. Pleh obložite papirom za pečenje. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Losos stavite na pripremljeni pleh i posolite s 3/4 žličice soli. Pecite oko 10 minuta, dok meso ne postane neprozirno i lako se razdvaja vilicom. U međuvremenu skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Ocijedite je, ali sačuvajte oko 2,5 dl vode od kuhanja. Na srednje jakoj vatri zagrijte ulje i češnjak dok ne zamirišu (oko 2 minute). Dodajte vrhnje i lagano zagrijte do vrenja. Maknite s vatre pa umiješajte limunov sok dok se umak ne poveže i lagano zgusne. Dodajte parmezan, kopar, limunovu koricu i preostalu sol te dobro promiješajte. U umak dodajte tjesteninu i grašak te promiješajte. Po potrebi dodajte malo vode od kuhanja tjestenine kako biste dobili željenu gustoću. Losos razlomite na manje komade (bez kože) i lagano umiješajte u tjesteninu. Poslužite uz dodatni parmezan i kopar. Losos možete ispeći i dan ranije, a u jelo ga dodati neposredno prije posluživanja. Ostatke čuvajte u hladnjaku do dva dana u zatvorenoj posudi. Prilikom podgrijavanja dodajte malo vode ili vrhnja.

