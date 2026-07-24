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IKONA POP KULTURE /

[KVIZ] Koliko znaš o jednoj od najvećih svjetskih zvijezda Jennifer Lopez?

[KVIZ] Koliko znaš o jednoj od najvećih svjetskih zvijezda Jennifer Lopez?
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Foto: Profimedia

Koji je bio prvi španjolski album koji je objavila?

24.7.2026.
7:49
Webcafe.hr
Profimedia
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Od plesnih podija do najvećih svjetskih pozornica i filmskih platna, J.Lo je postala globalni fenomen koji neprestano intrigira obožavatelje i medije. Pjevačica sa zadivljujućim scenskim nastupom, glumica koja osvaja karizmom i poslovna žena koja je izgradila carstvo čine priču o njenom uspjehu. No, koliko dobro zaista poznajete tu ikonu?

KvizKvizoviKviz ZnanjaPjevačicaGlumicaJennifer Lopez
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