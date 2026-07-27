FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRZO I FINO /

Zapišite recept: Zapečena piletina 'Caesar' gotova je za tren oka, a oduševit će i izbirljive

Zapišite recept: Zapečena piletina 'Caesar' gotova je za tren oka, a oduševit će i izbirljive
×
Foto: Shutterstock

Ovo jelo idealno za brze obiteljske večere i izbirljive čkanove obitelji, a za pripremu će vam trebati zaista malo vremena

27.7.2026.
6:00
Antonela Ištvan
Shutterstock
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Recept za zapečenu piletinu "Caesar" koji je objavila Kimber Matherne, autorica popularnog bloga "Easy Family Recipes". Jelo je to idealno za brze obiteljske večere, te posebno popularno među roditeljima koji traže rješenja za svoje izbirljive male ukućane. 

Recept za zapečenu piletinu 'Caesar'

Sastojci:

  • 2-3 komada pilećih prsa
  • Sol, papar, češnjak u prahu (po ukusu)
  • 1 šalica kremastog Caesar preljeva
  • 4-6 kriški sira (npr. provolone ili mozzarella)
  • 1 ½ šalice zdrobljenih krutona
  • 3 žlice otopljenog maslaca

 

 

Priprema korak po korak:

  1. Zagrijte pećnicu na 190°C.
  2. Lagano namastite vatrostalnu posudu i u nju položite pileća prsa.
  3. Začinite piletinu s obje strane solju, paprom i češnjakom u prahu.
  4. Ravnomjerno prelijte piletinu Caesar preljevom.
  5. Preko preljeva posložite kriške sira da prekriju piletinu.
  6. U zasebnoj zdjeli pomiješajte zdrobljene krutone s otopljenim maslacem.
  7. Mješavinu krutona i maslaca ravnomjerno pospite preko sira.
  8. Pecite u zagrijanoj pećnici 30-35 minuta, odnosno dok piletina ne bude potpuno pečena, a gornji sloj zlatan i hrskav.

Da je recept doista hit, potvrđuju i recenzije. "Pravila sam ovo jelo za obitelj i prijatelje i svi su oduševljeni. Moji unuci od šest do 17 godina ga obožavaju", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Bio je to veliki hit za svih deset ljudi koima sam ga poslužila''. 

POGLEDAJTE GALERIJU 

ReceptPiletina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike