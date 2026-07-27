Zapišite recept: Zapečena piletina 'Caesar' gotova je za tren oka, a oduševit će i izbirljive

Recept za zapečenu piletinu "Caesar" koji je objavila Kimber Matherne, autorica popularnog bloga "Easy Family Recipes". Jelo je to idealno za brze obiteljske večere, te posebno popularno među roditeljima koji traže rješenja za svoje izbirljive male ukućane.

Recept za zapečenu piletinu 'Caesar'

Sastojci:

2-3 komada pilećih prsa

Sol, papar, češnjak u prahu (po ukusu)

1 šalica kremastog Caesar preljeva

4-6 kriški sira (npr. provolone ili mozzarella)

1 ½ šalice zdrobljenih krutona

3 žlice otopljenog maslaca

Priprema korak po korak:

Zagrijte pećnicu na 190°C. Lagano namastite vatrostalnu posudu i u nju položite pileća prsa. Začinite piletinu s obje strane solju, paprom i češnjakom u prahu. Ravnomjerno prelijte piletinu Caesar preljevom. Preko preljeva posložite kriške sira da prekriju piletinu. U zasebnoj zdjeli pomiješajte zdrobljene krutone s otopljenim maslacem. Mješavinu krutona i maslaca ravnomjerno pospite preko sira. Pecite u zagrijanoj pećnici 30-35 minuta, odnosno dok piletina ne bude potpuno pečena, a gornji sloj zlatan i hrskav.

Da je recept doista hit, potvrđuju i recenzije. "Pravila sam ovo jelo za obitelj i prijatelje i svi su oduševljeni. Moji unuci od šest do 17 godina ga obožavaju", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Bio je to veliki hit za svih deset ljudi koima sam ga poslužila''.

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