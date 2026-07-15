Chefica otkriva trik za savršenu piletinu: 'Bit će super kada je stavite na vrući roštilj'

Sezona roštiljanja u punom je jeku, a uz klasične ćevape i pljeskavice, na rešetkama se sve češće nađe i piletina. Iako je omiljen odabir mnogih, pileće meso na žaru nerijetko završi suho i bez okusa. No, uz pravu pripremu, taj se problem može lako izbjeći. Poznata chefica Poppy O'Toole, poznata i kao 'Kraljica krumpira', podijelila je ključan savjet s kojim će piletina s roštilja uvijek biti nevjerojatno sočna i mekana.

Ključ je u pripremi dan ranije

Dok su burgeri i hrenovke i dalje neizostavan dio svakog roštilja, mnogi se vole počastiti i sočnim komadima piletine, poput pečenih bataka i zabataka. Međutim, upravo ti komadi mesa mogu postati suhi ako se ne pripreme pravilno. Prema riječima chefice O'Toole, tajna leži u marinadi, ali ne bilo kakvoj. Ona preporučuje korištenje marinade, odnosno salamure, u koju se meso potapa večer prije.

"Pripremite tekuću mješavinu od vode, soli, malo šećera, limuna, svježeg začinskog bilja, češnjaka te malo octa i limunovog soka. Potopite pileća bedra u marinadu i ostavite da to odradi svoje preko noći u hladnjaku", savjetuje chefica.

Meso će upiti vlagu, što ga čini otpornijim na isušivanje. "To jednostavno znači da će piletina biti super sočna kada je stavite na vrući roštilj", prenosi Mirror. Stručnjaci se slažu da je mariniranje ključno ne samo za okus, već i za zadržavanje vlage, a idealno vrijeme za to je barem nekoliko sati, po mogućnosti preko noći.

Završni dodir za savršen okus

Nakon što je piletina odstajala u salamuri, spremna je za pečenje. Chefica O'Toole predlaže i jedan dodatan korak za poseban okus i hrskavu koricu. "Piletinu zatim možete peći na roštilju, a ja ponekad volim napraviti glazuru od ljutog meda. Koristim kist od začinskog bilja i pred kraj pečenja premažem meso kako bi dobilo pravu, hrskavu koricu", objašnjava.

Ovaj savjet u skladu je i s preporukama drugih stručnjaka, koji napominju da se umaci i glazure s visokim udjelom šećera, poput umaka za roštilj ili onih na bazi meda, trebaju nanositi tek pred sam kraj pečenja. Na taj se način sprječava zagorijevanje šećera na jakoj vatri, a meso dobiva lijepu karameliziranu površinu.

Dodatni savjeti za roštilj bez greške

Kako bi vaša piletina s roštilja uvijek uspjela, korisno je znati još nekoliko trikova. Prije pečenja, meso obavezno izvadite iz hladnjaka i ostavite ga dvadesetak minuta na sobnoj temperaturi. Time se izbjegava toplinski šok i osigurava ravnomjernije pečenje.

Tijekom pečenja, izbjegavajte bockanje mesa vilicom jer se tako gube dragocjeni sokovi. Umjesto toga, koristite hvataljke za okretanje. Također, primijenite metodu direktnog i indirektnog pečenja - meso prvo kratko zapecite na jačoj vatri kako bi se stvorila korica, a zatim ga premjestite na hladniji dio rešetke da se dovrši na nižoj temperaturi. Na kraju, prije posluživanja, pustite pečeno meso da "odmori" nekoliko minuta. Na taj će se način sokovi ravnomjerno rasporediti, a piletina će biti još sočnija.

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