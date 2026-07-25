Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak

Ljetne temperature često odvraćaju od kuhanja usred dana. Rješenje je jednostavno: pripremite obrok večer prije, kada vrućine popuste. Ne samo da ćete uštedjeti vrijeme, već mnoga jela postaju još ukusnija nakon što odstoje i okusi se prožmu.

Isprobajte ovih sedam provjerenih ljetnih recepata, za svaki dan u tjednu, koji su idealni za takav pristup i sutradan traže samo podgrijavanje. Ovi recepti dokazuju da ljetni ručak ne mora biti kompliciran, piše The Kitchn.

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Ponedjeljak: Punjene paprike

Započnite tjedan s klasikom koji voli ljeto. Sutradan će paprike biti još mekše, a nadjev sočniji.

Sastojci:

8-10 paprika

500 g mljevenog miješanog mesa

100 g riže

1 veći luk

2 češnja češnjaka

1 jaje

sol, papar, peršin

500 ml pasirane rajčice

malo šećera

voda ili temeljac

Postupak:

Paprikama izdubite unutrašnjost. Luk i češnjak sitno nasjeckajte i lagano popržite. Pomiješajte mljeveno meso, polukuhanu rižu, jaje, prženi luk, sol, papar i sjeckani peršin. Smjesom napunite paprike i posložite ih okomito u lonac. U pasiranu rajčicu dodajte malo vode ili temeljca i prstohvat šećera pa prelijte preko paprika. Kuhajte na laganoj vatri oko sat i pol.

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Utorak: Ratatouille

Ovo francusko jelo od povrća idealno je za ljeto, a podgrijavanjem postaje još bogatijeg okusa.

Sastojci:

1 patlidžan

2 tikvice

2 paprike (različitih boja)

1 veći luk

3 češnja češnjaka

400 g pelata

maslinovo ulje

sol, papar

svježi bosiljak

timijan

Postupak:

Luk i češnjak nasjeckajte i pirjajte na maslinovom ulju. Patlidžan, tikvice i paprike narežite na kockice jednake veličine. Prvo dodajte papriku i patlidžan te pirjajte 10-ak minuta. Zatim dodajte tikvice i pirjajte još 5 minuta. Ubacite pelate, začinite solju, paprom i začinskim biljem. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 30-40 minuta dok povrće ne omekša.

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Srijeda: Piletina s mediteranskim povrćem

Brzo, lagano i aromatično jelo čiji se okusi savršeno stapaju preko noći.

Sastojci:

500 g pilećih prsa

1 crvena paprika

1 žuta paprika

1 tikvica

1 luk

200 g cherry rajčica

100 g crnih maslina

maslinovo ulje

ružmarin

sol, papar

1 dcl bijelog vina

Postupak:

Piletinu narežite na kockice, posolite i popaprite. Povrće narežite na veće komade. Na maslinovom ulju kratko popržite piletinu da dobije boju i izvadite je sa strane. Na istom ulju pirjajte luk i papriku, zatim dodajte tikvicu. Kad povrće omekša, vratite piletinu, dodajte cherry rajčice i masline. Podlijte vinom, začinite ružmarinom i pirjajte još 15-ak minuta.

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Četvrtak: Lagane lazanje s povrćem

Lagana verzija klasika, savršena za pripremu unaprijed.

Sastojci:

listovi za lazanje

500 g rikote

200 g špinata (svježeg ili smrznutog)

1 tikvica

400 ml umaka od rajčice

150 g mozzarelle

parmezan

maslinovo ulje

sol, papar

Postupak:

Špinat blanširajte i ocijedite. Tikvicu naribajte i ocijedite od viška vode. Pomiješajte rikotu, špinat i tikvicu, posolite i popaprite. U vatrostalnu posudu stavite malo umaka od rajčice, zatim red listova za lazanje, red smjese od rikote i povrća, pa opet umak od rajčice. Ponavljajte postupak. Završite listovima lazanja, umakom od rajčice, narezanom mozzarellom i parmezanom. Pecite na 180 stupnjeva Celzija oko 30-40 minuta.

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Petak: Varivo od leće i povrća

Hranjivo i lagano varivo koje je odlično i idući dan, a može se jesti i na sobnoj temperaturi.

Sastojci:

200 g smeđe ili zelene leće

1 luk

2 mrkve

2 stabljike celera

400 g sjeckane rajčice

1 l povrtnog temeljca

1 žličica kurkume

sol, papar

maslinovo ulje

Postupak:

Leću operite. Luk, mrkvu i celer sitno nasjeckajte i pirjajte na maslinovom ulju dok ne omekšaju. Dodajte kurkumu i kratko promiješajte. Ubacite leću, sjeckanu rajčicu i temeljac. Začinite solju i paprom. Kuhajte na laganoj vatri 40-50 minuta dok leća ne omekša.

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Subota: Ljetni minestrone

Gusta talijanska juha puna sezonskog povrća, savršena za lagani ljetni obrok.

Sastojci:

1 luk

2 mrkve

2 tikvice

150 g mahuna

150 g graška

400 g sjeckane rajčice

1,5 l povrtnog temeljca

100 g sitne tjestenine

svježi bosiljak

sol, papar

Postupak:

Na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk i mrkvu. Dodajte tikvice narezane na kockice, mahune i grašak te pirjajte još nekoliko minuta. Ulijte sjeckanu rajčicu i temeljac. Posolite, popaprite i kuhajte oko 20 minuta. Pred kraj dodajte tjesteninu i kuhajte dok ne bude al dente. Ugasite vatru i umiješajte svježi bosiljak.

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Nedjelja: Mesne okruglice u umaku od rajčice

Klasik koji svi vole, a umak stajanjem postaje samo bolji.

Sastojci:

Za okruglice:

500 g mljevenog mesa

1 jaje

2 žlice krušnih mrvica

2 češnja češnjaka

peršin

sol, papar

Za umak:

1 kg zrelih rajčica (ili 2 konzerve pelata)

1 luk

2 češnja češnjaka

maslinovo ulje

bosiljak

prstohvat šećera

Postupak:

Pomiješajte sve sastojke za okruglice i oblikujte ih. Kratko ih popržite na tavi sa svih strana. Za umak, na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk i češnjak. Dodajte oguljene i nasjeckane svježe rajčice ili pelate, bosiljak, šećer, sol i papar. Kuhajte 20-ak minuta. Zatim u umak dodajte okruglice i sve zajedno kuhajte na laganoj vatri još 30 minuta.

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