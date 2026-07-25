Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak
Malo planiranja večer prije omogućuje vam da uživate u domaćem obroku bez stresa i dodatnog zagrijavanja prostora, ostavljajući više vremena za opuštanje i uživanje u ljetu
Ljetne temperature često odvraćaju od kuhanja usred dana. Rješenje je jednostavno: pripremite obrok večer prije, kada vrućine popuste. Ne samo da ćete uštedjeti vrijeme, već mnoga jela postaju još ukusnija nakon što odstoje i okusi se prožmu.
Isprobajte ovih sedam provjerenih ljetnih recepata, za svaki dan u tjednu, koji su idealni za takav pristup i sutradan traže samo podgrijavanje. Ovi recepti dokazuju da ljetni ručak ne mora biti kompliciran, piše The Kitchn.
Ponedjeljak: Punjene paprike
Započnite tjedan s klasikom koji voli ljeto. Sutradan će paprike biti još mekše, a nadjev sočniji.
Sastojci:
- 8-10 paprika
- 500 g mljevenog miješanog mesa
- 100 g riže
- 1 veći luk
- 2 češnja češnjaka
- 1 jaje
- sol, papar, peršin
- 500 ml pasirane rajčice
- malo šećera
- voda ili temeljac
Postupak:
- Paprikama izdubite unutrašnjost. Luk i češnjak sitno nasjeckajte i lagano popržite. Pomiješajte mljeveno meso, polukuhanu rižu, jaje, prženi luk, sol, papar i sjeckani peršin.
- Smjesom napunite paprike i posložite ih okomito u lonac. U pasiranu rajčicu dodajte malo vode ili temeljca i prstohvat šećera pa prelijte preko paprika. Kuhajte na laganoj vatri oko sat i pol.
Utorak: Ratatouille
Ovo francusko jelo od povrća idealno je za ljeto, a podgrijavanjem postaje još bogatijeg okusa.
Sastojci:
- 1 patlidžan
- 2 tikvice
- 2 paprike (različitih boja)
- 1 veći luk
- 3 češnja češnjaka
- 400 g pelata
- maslinovo ulje
- sol, papar
- svježi bosiljak
- timijan
Postupak:
- Luk i češnjak nasjeckajte i pirjajte na maslinovom ulju. Patlidžan, tikvice i paprike narežite na kockice jednake veličine. Prvo dodajte papriku i patlidžan te pirjajte 10-ak minuta.
- Zatim dodajte tikvice i pirjajte još 5 minuta. Ubacite pelate, začinite solju, paprom i začinskim biljem.
- Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 30-40 minuta dok povrće ne omekša.
Srijeda: Piletina s mediteranskim povrćem
Brzo, lagano i aromatično jelo čiji se okusi savršeno stapaju preko noći.
Sastojci:
- 500 g pilećih prsa
- 1 crvena paprika
- 1 žuta paprika
- 1 tikvica
- 1 luk
- 200 g cherry rajčica
- 100 g crnih maslina
- maslinovo ulje
- ružmarin
- sol, papar
- 1 dcl bijelog vina
Postupak:
- Piletinu narežite na kockice, posolite i popaprite. Povrće narežite na veće komade. Na maslinovom ulju kratko popržite piletinu da dobije boju i izvadite je sa strane.
- Na istom ulju pirjajte luk i papriku, zatim dodajte tikvicu. Kad povrće omekša, vratite piletinu, dodajte cherry rajčice i masline.
- Podlijte vinom, začinite ružmarinom i pirjajte još 15-ak minuta.
Četvrtak: Lagane lazanje s povrćem
Lagana verzija klasika, savršena za pripremu unaprijed.
Sastojci:
- listovi za lazanje
- 500 g rikote
- 200 g špinata (svježeg ili smrznutog)
- 1 tikvica
- 400 ml umaka od rajčice
- 150 g mozzarelle
- parmezan
- maslinovo ulje
- sol, papar
Postupak:
- Špinat blanširajte i ocijedite. Tikvicu naribajte i ocijedite od viška vode. Pomiješajte rikotu, špinat i tikvicu, posolite i popaprite.
- U vatrostalnu posudu stavite malo umaka od rajčice, zatim red listova za lazanje, red smjese od rikote i povrća, pa opet umak od rajčice.
- Ponavljajte postupak. Završite listovima lazanja, umakom od rajčice, narezanom mozzarellom i parmezanom. Pecite na 180 stupnjeva Celzija oko 30-40 minuta.
Petak: Varivo od leće i povrća
Hranjivo i lagano varivo koje je odlično i idući dan, a može se jesti i na sobnoj temperaturi.
Sastojci:
- 200 g smeđe ili zelene leće
- 1 luk
- 2 mrkve
- 2 stabljike celera
- 400 g sjeckane rajčice
- 1 l povrtnog temeljca
- 1 žličica kurkume
- sol, papar
- maslinovo ulje
Postupak:
- Leću operite. Luk, mrkvu i celer sitno nasjeckajte i pirjajte na maslinovom ulju dok ne omekšaju. Dodajte kurkumu i kratko promiješajte.
- Ubacite leću, sjeckanu rajčicu i temeljac. Začinite solju i paprom. Kuhajte na laganoj vatri 40-50 minuta dok leća ne omekša.
Subota: Ljetni minestrone
Gusta talijanska juha puna sezonskog povrća, savršena za lagani ljetni obrok.
Sastojci:
- 1 luk
- 2 mrkve
- 2 tikvice
- 150 g mahuna
- 150 g graška
- 400 g sjeckane rajčice
- 1,5 l povrtnog temeljca
- 100 g sitne tjestenine
- svježi bosiljak
- sol, papar
Postupak:
- Na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk i mrkvu. Dodajte tikvice narezane na kockice, mahune i grašak te pirjajte još nekoliko minuta.
- Ulijte sjeckanu rajčicu i temeljac. Posolite, popaprite i kuhajte oko 20 minuta. Pred kraj dodajte tjesteninu i kuhajte dok ne bude al dente. Ugasite vatru i umiješajte svježi bosiljak.
Nedjelja: Mesne okruglice u umaku od rajčice
Klasik koji svi vole, a umak stajanjem postaje samo bolji.
Sastojci:
Za okruglice:
- 500 g mljevenog mesa
- 1 jaje
- 2 žlice krušnih mrvica
- 2 češnja češnjaka
- peršin
- sol, papar
Za umak:
- 1 kg zrelih rajčica (ili 2 konzerve pelata)
- 1 luk
- 2 češnja češnjaka
- maslinovo ulje
- bosiljak
- prstohvat šećera
Postupak:
- Pomiješajte sve sastojke za okruglice i oblikujte ih. Kratko ih popržite na tavi sa svih strana. Za umak, na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk i češnjak.
- Dodajte oguljene i nasjeckane svježe rajčice ili pelate, bosiljak, šećer, sol i papar. Kuhajte 20-ak minuta. Zatim u umak dodajte okruglice i sve zajedno kuhajte na laganoj vatri još 30 minuta.
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