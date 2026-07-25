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TJEDNI JELOVNIK /

Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak

Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak
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Foto: Pexels

Malo planiranja večer prije omogućuje vam da uživate u domaćem obroku bez stresa i dodatnog zagrijavanja prostora, ostavljajući više vremena za opuštanje i uživanje u ljetu

25.7.2026.
9:32
Antonela Ištvan
Pexels
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Ljetne temperature često odvraćaju od kuhanja usred dana. Rješenje je jednostavno: pripremite obrok večer prije, kada vrućine popuste. Ne samo da ćete uštedjeti vrijeme, već mnoga jela postaju još ukusnija nakon što odstoje i okusi se prožmu.

Isprobajte ovih sedam provjerenih ljetnih recepata, za svaki dan u tjednu, koji su idealni za takav pristup i sutradan traže samo podgrijavanje. Ovi recepti dokazuju da ljetni ručak ne mora biti kompliciran, piše The Kitchn.

Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak
Foto: Shutterstock

Ponedjeljak: Punjene paprike

Započnite tjedan s klasikom koji voli ljeto. Sutradan će paprike biti još mekše, a nadjev sočniji.

Sastojci:

  • 8-10 paprika
  • 500 g mljevenog miješanog mesa
  • 100 g riže
  • 1 veći luk
  • 2 češnja češnjaka
  • 1 jaje
  • sol, papar, peršin
  • 500 ml pasirane rajčice
  • malo šećera
  • voda ili temeljac

Postupak:

  1. Paprikama izdubite unutrašnjost. Luk i češnjak sitno nasjeckajte i lagano popržite. Pomiješajte mljeveno meso, polukuhanu rižu, jaje, prženi luk, sol, papar i sjeckani peršin.
  2. Smjesom napunite paprike i posložite ih okomito u lonac. U pasiranu rajčicu dodajte malo vode ili temeljca i prstohvat šećera pa prelijte preko paprika. Kuhajte na laganoj vatri oko sat i pol.

Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak
Foto: Shutterstock

Utorak: Ratatouille

Ovo francusko jelo od povrća idealno je za ljeto, a podgrijavanjem postaje još bogatijeg okusa.

Sastojci:

  • 1 patlidžan
  • 2 tikvice
  • 2 paprike (različitih boja)
  • 1 veći luk
  • 3 češnja češnjaka
  • 400 g pelata
  • maslinovo ulje
  • sol, papar
  • svježi bosiljak
  • timijan

Postupak:

  1. Luk i češnjak nasjeckajte i pirjajte na maslinovom ulju. Patlidžan, tikvice i paprike narežite na kockice jednake veličine. Prvo dodajte papriku i patlidžan te pirjajte 10-ak minuta.
  2. Zatim dodajte tikvice i pirjajte još 5 minuta. Ubacite pelate, začinite solju, paprom i začinskim biljem.
  3. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 30-40 minuta dok povrće ne omekša.

Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak
Foto: Shutterstock

Srijeda: Piletina s mediteranskim povrćem

Brzo, lagano i aromatično jelo čiji se okusi savršeno stapaju preko noći.

Sastojci:

  • 500 g pilećih prsa
  • 1 crvena paprika
  • 1 žuta paprika
  • 1 tikvica
  • 1 luk
  • 200 g cherry rajčica
  • 100 g crnih maslina
  • maslinovo ulje
  • ružmarin
  • sol, papar
  • 1 dcl bijelog vina

Postupak:

  1. Piletinu narežite na kockice, posolite i popaprite. Povrće narežite na veće komade. Na maslinovom ulju kratko popržite piletinu da dobije boju i izvadite je sa strane.
  2. Na istom ulju pirjajte luk i papriku, zatim dodajte tikvicu. Kad povrće omekša, vratite piletinu, dodajte cherry rajčice i masline.
  3. Podlijte vinom, začinite ružmarinom i pirjajte još 15-ak minuta.

Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak
Foto: Shutterstock

Četvrtak: Lagane lazanje s povrćem

Lagana verzija klasika, savršena za pripremu unaprijed.

Sastojci:

  • listovi za lazanje
  • 500 g rikote
  • 200 g špinata (svježeg ili smrznutog)
  • 1 tikvica
  • 400 ml umaka od rajčice
  • 150 g mozzarelle
  • parmezan
  • maslinovo ulje
  • sol, papar

Postupak:

  1. Špinat blanširajte i ocijedite. Tikvicu naribajte i ocijedite od viška vode. Pomiješajte rikotu, špinat i tikvicu, posolite i popaprite.
  2. U vatrostalnu posudu stavite malo umaka od rajčice, zatim red listova za lazanje, red smjese od rikote i povrća, pa opet umak od rajčice.
  3. Ponavljajte postupak. Završite listovima lazanja, umakom od rajčice, narezanom mozzarellom i parmezanom. Pecite na 180 stupnjeva Celzija oko 30-40 minuta.

Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak
Foto: Shutterstock

Petak: Varivo od leće i povrća

Hranjivo i lagano varivo koje je odlično i idući dan, a može se jesti i na sobnoj temperaturi.

Sastojci:

  • 200 g smeđe ili zelene leće
  • 1 luk
  • 2 mrkve
  • 2 stabljike celera
  • 400 g sjeckane rajčice
  • 1 l povrtnog temeljca
  • 1 žličica kurkume
  • sol, papar
  • maslinovo ulje

Postupak:

  1. Leću operite. Luk, mrkvu i celer sitno nasjeckajte i pirjajte na maslinovom ulju dok ne omekšaju. Dodajte kurkumu i kratko promiješajte.
  2. Ubacite leću, sjeckanu rajčicu i temeljac. Začinite solju i paprom. Kuhajte na laganoj vatri 40-50 minuta dok leća ne omekša.

Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak
Foto: Shutterstock

Subota: Ljetni minestrone

Gusta talijanska juha puna sezonskog povrća, savršena za lagani ljetni obrok.

Sastojci:

  • 1 luk
  • 2 mrkve
  • 2 tikvice
  • 150 g mahuna
  • 150 g graška
  • 400 g sjeckane rajčice
  • 1,5 l povrtnog temeljca
  • 100 g sitne tjestenine
  • svježi bosiljak
  • sol, papar

Postupak:

  1. Na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk i mrkvu. Dodajte tikvice narezane na kockice, mahune i grašak te pirjajte još nekoliko minuta.
  2. Ulijte sjeckanu rajčicu i temeljac. Posolite, popaprite i kuhajte oko 20 minuta. Pred kraj dodajte tjesteninu i kuhajte dok ne bude al dente. Ugasite vatru i umiješajte svježi bosiljak.

Spas od vrućina: Sedam jela koja možete skuhati navečer, a sutradan ih podgrijati za ručak
Foto: Shutterstock

Nedjelja: Mesne okruglice u umaku od rajčice

Klasik koji svi vole, a umak stajanjem postaje samo bolji.

Sastojci:

Za okruglice:

  • 500 g mljevenog mesa
  • 1 jaje
  • 2 žlice krušnih mrvica
  • 2 češnja češnjaka
  • peršin
  • sol, papar

Za umak:

  • 1 kg zrelih rajčica (ili 2 konzerve pelata)
  • 1 luk
  • 2 češnja češnjaka
  • maslinovo ulje
  • bosiljak
  • prstohvat šećera

Postupak:

  1. Pomiješajte sve sastojke za okruglice i oblikujte ih. Kratko ih popržite na tavi sa svih strana. Za umak, na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk i češnjak.
  2. Dodajte oguljene i nasjeckane svježe rajčice ili pelate, bosiljak, šećer, sol i papar. Kuhajte 20-ak minuta. Zatim u umak dodajte okruglice i sve zajedno kuhajte na laganoj vatri još 30 minuta.

Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.

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