U teškoj prometnoj nesreći u Slavoniji poginuo mladi nogometaš: 'Nikada te nećemo zaboraviti'

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 23.10 sati kod Pleternice smrtno je stradao Matija Dražetić (18), nogometaš Hrvatskog dragovoljca iz Brodskog Drenovca. U nesreći su lakše ozlijeđeni 19-godišnji vozač i 17-godišnji putnik.

Kako je izvijestila požeška policija, automobil je sletio s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz te je došlo do višestrukog prevrtanja automobila.

'Odan, srčan i uvijek uz svoju ekipu'

Klub za koji je Matija igrao tim se povodom oglasio na Facebooku. U emotivnom oproštaju Matiju su opisali kao vedru, uvijek nasmijanu osobu koja je svojom dobrotom, skromnošću i pozitivnom energijom ostavljala trag gdje god se pojavila.

"Bio je pravi suigrač i veliki prijatelj. Treninge gotovo nikada nije propuštao, a čak i kada je zbog ozljede koljena bio spriječen trenirati, dolazio je kako bi bodrio svoje suigrače", napisali su i dodali kako taj čin najbolje opisuje kakav je čovjek bio.

"Odan, srčan i uvijek uz svoju ekipu. Teško je pronaći riječi koje mogu opisati koliko će nam nedostajati njegov osmijeh, njegova dobrota i prisutnost u našem klubu. Zauvijek će ostati dio obitelji NK Hrvatski dragovoljac", dodali su iz kluba.

"U ime svih igrača, trenera, uprave i članova kluba izražavamo iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima. U ovim teškim trenucima naše su misli i molitve uz vas. Počivaj u miru, dragi Matija. Nikada te nećemo zaboraviti", zaključili su.