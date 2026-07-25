Uhićen serijski provalnik u Zagrebu: Provalio u čak 27 objekata diljem grada

Zagrebačka policija razotkrila je 38-godišnjaka osumnjičenog da je od sredine ožujka do sredine srpnja provaljivao u ugostiteljske objekte, trgovine i frizerske salone na području Medveščaka, Novog Zagreba, Maksimira i Peščenice, pri čemu je materijalna šteta procijenjena na oko 10.000 eura.

Policija ga sumnjiči za ukupno 28 imovinskih kaznenih djela, među kojima je 27 teških krađa provaljivanjem, od kojih je šest ostalo u pokušaju, te jedno kazneno djelo krađe.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je tijekom noći prikladnim alatom provaljivao u poslovne objekte, pretraživao njihove prostorije i krao novac, a u pojedinim slučajevima i duhanske proizvode, bezalkoholna pića te tehničku opremu.

Prema policijskim navodima, u dio objekata nije uspio ući, dok iz nekih, iako je provalio i ispremetao stvari, nije ništa odnio.

Jednu krađu, kako se sumnja, počinio je sredinom travnja u ranim jutarnjim satima u ugostiteljskom objektu na području Maksimira gdje je kroz otključana vrata terase ušao u objekt te ukrao novac, duhanske proizvode i druge predmete.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.