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lijepa gesta /

Edin i Amra Džeko slave 15 godina braka, a potez njihove djece oduševio je cijelu regiju

Edin i Amra Džeko slave 15 godina braka, a potez njihove djece oduševio je cijelu regiju
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Foto: Mimmo Carriero-EXCL/IPA/Sipa Press/Profimedia

Video je brzo oduševio brojne pratitelje, koji su pohvalili obiteljsku atmosferu i emotivnu gestu djece prema roditeljima.

25.7.2026.
10:56
Sportski.net
Mimmo Carriero-EXCL/IPA/Sipa Press/Profimedia
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Edin i Amra Džeko već godinama slove za jedan od najpoznatijih parova u Bosni i Hercegovini, a njihova ljubavna priča traje punih 15 godina. Kapetan reprezentacije BiH i njegova supruga tijekom tog su razdoblja izgradili obitelj koja je često u središtu pozornosti javnosti.

Bračni par Džeko zajedno ima četvero djece, a trenutke iz privatnog života nerijetko dijele sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Trenutačno se obitelj nalazi na odmoru u Dubrovniku, gdje imaju kuću, a Edin se priprema za novu sezonu nakon reprezentativnih obveza i nastupa za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu.

Posebnu pažnju javnosti privukla je objava koju je podijelila Amra. Naime, njihova djeca pripremila su roditeljima posebno iznenađenje povodom 15. godišnjice veze, a reakcije Edina i Amre jasno su pokazale koliko ih je taj trenutak dirnuo. Video pogledajte OVDJE.

Video je brzo oduševio brojne pratitelje, koji su pohvalili obiteljsku atmosferu i emotivnu gestu djece prema roditeljima.

Kada je riječ o Edinu Džeki, i dalje ostaje otvoreno pitanje nastavka njegove karijere. Iako je ušao u 40. godinu života, iskusni napadač još uvijek ne razmišlja o oproštaju od nogometa. Prema posljednjim informacijama, očekuje se da će uskoro donijeti odluku o sljedećem koraku, a kao jedna od opcija spominje se i nastavak karijere u Schalkeu.

Unatoč veteranskim godinama, Džeko i dalje pokazuje ambiciju i želju za igranjem na najvišoj razini, a odluka o njegovoj budućnosti trebala bi biti poznata u narednim danima.

Edin DžekoDubrovnikGodišnjica Braka
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