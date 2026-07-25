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Hutisti raketirali saudijski grad nakon bombardiranja Hodeide: Izdano hitno upozorenje

Hutisti raketirali saudijski grad nakon bombardiranja Hodeide: Izdano hitno upozorenje
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Foto: Screenshot/X

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom upozorila je da će 'odlučno odgovoriti na svaku prijetnju pomorskoj plovidbi'

25.7.2026.
9:56
F.K.
Screenshot/X
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Saudijska Arabija izvela je u petak zračne napade na vojne ciljeve Hutista u jemenskom lučkom gradu Hodeidi. Televizija Al Masirah, koja je pod kontrolom Hutista, izvijestila je da su saudijski napadi pogodili objekte državne telekomunikacijske tvrtke u gradu Hodeidi. Dodaju kako su gađali i otok Kamaran, na zapadnoj obali Jemena.

Saudijske vlasti kasnije su izdale hitna upozorenja za pokrajinu Jizan nakon što su Huti preuzeli odgovornost za raketni napad na istoimeni grad, piše BBC.

Medijska mreža Huta, Ansarollah, objavila je rano u subotu na Telegramu da je "jemenski raketni udar" izazvao požare u saudijskom gradu Jizanu.

Ovi napadi uslijedili su samo nekoliko sati nakon što su saudijski državni mediji objavili da je brod "NCC MASA", u saudijskom vlasništvu, pretrpio manja oštećenja trupa tijekom plovidbe Crvenim morem. Nakon što je utvrđeno da je siguran za plovidbu, brod je nastavio svoje putovanje, piše Reuters.

U četvrtak su dronovima, balističkim i krstarećim raketama napadnuta još dva saudijska broda, "Encela" i "Laylia". Za taj napad odgovornost su preuzeli Hutisti.

'Svaki brod može postati vojna meta'

Hutisti su proglasili pomorsku blokadu strateški važnog tjesnaca Bab al-Mandab, ključne globalne brodske rute. Taj plovni put povezuje Europu s Azijom putem Sueskog kanala, jednog od najvažnijih međunarodnih pomorskih trgovačkih putova.

Blokada je najavljena 20. srpnja. Hutisti su optužili Rijad da nameće vlastitu blokadu na područjima Jemena koja su pod kontrolom međunarodno priznate vlade.

'Odlučno ćemo odgovoriti na svaku prijetnju'

Saudijci su odbacili ove optužbe. Iznijeli su službene podatke da su jemenske luke Hodeidah, Salif i Ras Isa u prvoj polovici 2026. godine primile više od 300 brodova s hranom, gorivom i građevinskim materijalom.

Iz Rijada tvrde kako Saudijska Arabija nastavlja pružati kontinuiranu humanitarnu i ekonomsku pomoć Jemenu. Dodaju da su "trenutačne akcije usmjerene isključivo na provođenje restrikcija Ujedinjenih naroda s ciljem sprječavanja krijumčarenja oružja".

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom upozorila je da će "odlučno odgovoriti na svaku prijetnju pomorskoj plovidbi". U priopćenju stoji kako su započeli primjenu dodatnih sigurnosnih mjera za plovila koja prolaze kroz Bab al-Mandab.

Hutisti demantirali navode

Hutisti su u petak demantirali navode da su u potpunosti zatvorili tjesnac. Pojasnili su kako su njihove pomorske mjere usmjerene isključivo na brodove povezane sa Saudijskom Arabijom, a ne na sva plovila koja prolaze tjesnacem.

Saudijska ArabijaJemenHutistiPomorski Put
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