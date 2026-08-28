FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
I SUPRUGA JE OZLIJEĐENA /

Otkriveno tko je poginuli muškarac iz omiškog požara: Bio je iskusni vatrogasac

Otkriveno tko je poginuli muškarac iz omiškog požara: Bio je iskusni vatrogasac
×
Foto: Ilustracija: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Lelas je još od 1981. godine obučavao vatrogasce iz Kučića

28.8.2026.
21:19
Dunja Stanković
Ilustracija: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Otkriven je identitet muškarca koji je preminuo u KBC-u Split uslijed teških ozljeda dobivenih zadobivenih u požaru na omiškom području. Dalmatinski portal prenosi da je riječ o 79-godišnjem Dragi Lelasu, istaknutom članu vatrogasne zajednice koji je niz godina proveo na rukovodećim mjestima DVD-a Omiš. 

I njegova supruga je završila u splitskoj bolnici zbog ozljeda zadobivenih u požaru. Lokalni portal prenosi da ih je buktinja zatekla u Stanićima. 

Lelas je još od 1981. godine obučavao vatrogasce iz Kučića. Crveni križ je još 2008. godine prepoznao njegovu humanost i nesebičnost te mu je uručio priznanje za 100 darivanja krvi. Dobio je i nagradu Grada Omiša za životno djelo. 

Bolnica izazila sućut

KBC Split je tijekom popodneva izvijestio da je unatoč svim mjerama intenzivnog liječenja i naporima liječnika preminuo pacijent rođen 1947. godine, koji je u požaru zadobio teške ozljede. 

Bolnica je njegovog obitelji izrazila sućut. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje su na odjelu intenzivne njege te su životno ugroženi. 

Lelas je druga potvrđena žrtva katastrofalnog požara koji je sredinom kolovoza buknuo u Lokvi Rogoznici te se strahovito brzo proširio na Omiš, uzrokujući ogromne štete na stambenim i drugim objektima. U požaru je smrtno stradala i 34-godišnja djevojka iz BiH koja je u Hrvatskoj radila sezonu. 

Vatra koja se širila natjerala je stotine ljudi u bijeg. Do jutra su izgorjeli deseci vozila, kuća i drugih poslovnih objekata. 

Ozlijeđeno je četrdesetak ljudi od kojih je sedam zadobilo teške tjelesne ozljede, pa ih je dio prebačeno u zagrebačke bolnice. 

PožarOmišKbc SplitZrtva
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike