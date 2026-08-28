Otkriveno tko je poginuli muškarac iz omiškog požara: Bio je iskusni vatrogasac

Otkriven je identitet muškarca koji je preminuo u KBC-u Split uslijed teških ozljeda dobivenih zadobivenih u požaru na omiškom području. Dalmatinski portal prenosi da je riječ o 79-godišnjem Dragi Lelasu, istaknutom članu vatrogasne zajednice koji je niz godina proveo na rukovodećim mjestima DVD-a Omiš.

I njegova supruga je završila u splitskoj bolnici zbog ozljeda zadobivenih u požaru. Lokalni portal prenosi da ih je buktinja zatekla u Stanićima.

Lelas je još od 1981. godine obučavao vatrogasce iz Kučića. Crveni križ je još 2008. godine prepoznao njegovu humanost i nesebičnost te mu je uručio priznanje za 100 darivanja krvi. Dobio je i nagradu Grada Omiša za životno djelo.

Bolnica izazila sućut

KBC Split je tijekom popodneva izvijestio da je unatoč svim mjerama intenzivnog liječenja i naporima liječnika preminuo pacijent rođen 1947. godine, koji je u požaru zadobio teške ozljede.

Bolnica je njegovog obitelji izrazila sućut. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje su na odjelu intenzivne njege te su životno ugroženi.

Lelas je druga potvrđena žrtva katastrofalnog požara koji je sredinom kolovoza buknuo u Lokvi Rogoznici te se strahovito brzo proširio na Omiš, uzrokujući ogromne štete na stambenim i drugim objektima. U požaru je smrtno stradala i 34-godišnja djevojka iz BiH koja je u Hrvatskoj radila sezonu.

Vatra koja se širila natjerala je stotine ljudi u bijeg. Do jutra su izgorjeli deseci vozila, kuća i drugih poslovnih objekata.

Ozlijeđeno je četrdesetak ljudi od kojih je sedam zadobilo teške tjelesne ozljede, pa ih je dio prebačeno u zagrebačke bolnice.