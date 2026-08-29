Objava liječnice o Ratku Mladiću izazvala oštre reakcije: Traži se hitna ostavka

Objava liječnice zaposlene u Domu zdravlja Tomislavgrad izazvala je burne i oštre reakcije u javnosti nakon što je na društvenim mrežama podijelila fotografiju pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića uz poruku zahvale.

Slučaj je ubrzo privukao veliku pozornost javnosti, a među prvima je reagirao Općinski odbor HDZ-a BiH Tomislavgrad koji od uprave Doma zdravlja zahtijeva hitan otkaz za liječnicu te utvrđivanje odgovornosti ravnateljice i cijele uprave.

Iz općinskog odbora HDZ-a BiH poručuju kako je riječ o činu koji predstavlja duboku uvredu žrtvama Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima. Istaknuli su kako ovakav postupak predstavlja i izravan udar na dostojanstvo pacijenata te svih građana koji svojim sredstvima financiraju rad ove javne zdravstvene ustanove.

Posebno su oštro kritizirali činjenicu da sporni sadržaj dolazi od zdravstvene djelatnice u javnoj ustanovi, naglašavajući kako institucije koje služe građanima nikada ne smiju postati prostor za veličanje ratnih zločinaca.

Oglasila se ravnateljica Doma zdravlja

Povodom cijelog slučaja oglasila se i ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković. Istaknula je kako ustanova najoštrije osuđuje svako ponašanje kojim se promiču mržnja, netrpeljivost ili glorifikacija ratnih zločina, naglasivši da je Dom zdravlja u potpunosti posvećen zaštiti zdravlja, dobrobiti i dostojanstva svih građana bez iznimke, piše Slobodna Dalmacija.

Ipak, Živković je ukazala i na zakonsku granicu između privatnog izražavanja zaposlenika i odgovornosti same ustanove. Prema njezinim riječima, poslodavac nema zakonske ovlasti utjecati na privatne stavove, uvjerenja i objave zaposlenika izvan njihovog radnog vremena. Unatoč tome, ponovila je da se Dom zdravlja u potpunosti ograđuje od bilo kakvog oblika govora mržnje ili veličanja ratnih zločina.

Iz uprave su najavili da će zbog nastale situacije žurno postupiti u skladu sa zakonom, važećim internim aktima i Statutom Doma zdravlja kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice prije poduzimanja daljnjih koraka.