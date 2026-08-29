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[KVIZ] Od Novog vala do pop klasika: Koliko znaš o domaćim hitovima 80-ih?

[KVIZ] Od Novog vala do pop klasika: Koliko znaš o domaćim hitovima 80-ih?
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Foto: Generirao UI

Koji je instrument odsvirao ključni solo u pjesmi "Ena" grupe Haustor?

29.8.2026.
18:15
Webcafe.hr
Generirao UI
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Domaća glazba 80-ih, od zagrebačkog novog vala i sarajevske pop-rock škole, preko beogradske scene do slovenskog punka, riznica je zvukova koja je bivšu državu trajno upisala na svjetsku glazbenu kartu. Ta naša glazbena reprezentacija nije samo skup pjesama, već simbol ponosa, mladosti i nevjerojatnog bogatstva koje ne prestaje oduševljavati nove generacije. Od generacije starih ploča do današnjih streaming servisa, priča o našoj glazbi je priča o kontinuitetu zvuka.

Dok se pripremamo za nove retro festivale, odvija se tiha smjena generacija. Ritam koji nas je oblikovao predaje baklju novim, kreativnim izvođačima spremnim za dokazivanje. Razumijevanje tih starih, ali i novih nota ključno je za shvaćanje budućnosti naše glazbe. 

Zvuk jedne generacije: Novi val i pop-rock

Okosnica uspjeha domaće glazbe 80-ih oduvijek je bio spoj sirove energije i moderne kreativnosti, još od vremena kad se punk probijao iz garaža. I dok se svijet divio novim glazbenim trendovima, našu scenu definirali su  Film i Prljavo Kazalište, titani novog vala koji su, baš kao nekad pjesme buntovnika, i u moderno doba prkosili vremenu. Uz njih su tu i stupovi poput EKV-a i Idola, bendovi koji su prošli sve testove vremena i čija je uloga na sceni jednako važna kao i ona u očuvanju baštine. Oni su poveznica s prošlošću i mentori novim glazbenim talentima. Pod budnim uhom čuvara tradicije, ova generacija klasičnih bendova ima ključan zadatak, prenijeti pobjednički mentalitet, naslijeđen još od prvih rifova, na mlade snage koje dolaze.

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