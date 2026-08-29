Jakirović je postao hit u Engleskoj! Hull ponovno slavio i nakon dva kola drži vrh

Engleski premierligaš Hully City, kojeg vodi Sergej Jakirović upisao je i drugu pobjedu na startu prvenstva. Nakon što je otvorio prvenstvo 2-0 pobjedom protiv Manchester Uniteda, Hull je u dvoboju drugog kola na gostovanju porazio Coventry City sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Liam Millar u 82. minuti susreta. Bila je to sjajna kontra gostiju, Mohamed Belloumi je osvojio loptu, a potom uposlio kanadskog veznajak koji je s centra sam jurnuo prema suparničkim vratima svladavši Carla Rushwortha.

Bio je to sudar dviju momčadi koje su se u elitni razred engleskog nogometa plasirale iz Championshipa. Coventry je osvojio naslov prvaka sa 22 boda ispred "Tigrova", koji su potom slavili u finalu doigravanja.

Dva kluba imala su vrlo različito otvaranje sezone. Igrači Franka Lamparda poraženi su 0-3 od prvaka Arsenala, dok je Hully City pobijedio Manchester United sa 2-0 na svom MKM stadionu.

Nakon nepotpunog drugog kola na vrhu ljestvice su Manchester City i Hull City sa po šest bodova. U drugom susretu Bournemouth i Everton su odigrali 1-1. Domaćin je poveo u 41. minuti golom Alexa Scotta, a izjednačio je James Tarkowski u 90. minuti.

Nešto ranije Liverpool i Nottngham Forest su na Anfieldu odigrali 2-2. Gosti su dva puta vodili, no Liverpool je oba puta uspio izjednačiti. Forest je poveo u 24. minuti golom Dana Ndoyje, a osam minuta kasnije Florian Wirtz je zatresao mrežu gostiju. Međutim, pogodak je poništen jer je VAR pokazao kako je asistent Jeremie Frimpong bio u zaleđu.

"Redsi" su u 60. minuti uspjeli izjednačiti golom Alexandera Isaka, no deset minuta kasnije dogodila se nova promjena rezultata. Alisson je oborio Liama Delapa, a Morgan Gibbs-White je bio siguran s bijele točke. Konačnih 2-2 postavio je Victor Munoz u 82. minuti.

Liverpoolu, kojeg je preuzeo Andoni Iraola, ovo je drugi remi ove sezone, nakon što je u prvom kolu odigrao 2-2 i protiv Newcastle Uniteda. Za Forest je ovo prvi bod u novoj sezoni.

U subotu se još sastaju Tottenham - Newcastle United, u nedjelju će igrati Chelsea - Brighton & Hove Albion, Leeds United - Brentford, Sunderland - Fulham, te Manchester United - Ipswich ​Town, a u ponedjeljak Aston Villa i Arsenal.

U petak je Manchester City na gostovaju pobijedio Crystal Palace sa 4-1.

Engleski premierligaš Hully City, kojeg vodi Sergej Jakirović upisao je i drugu pobjedu na startu prvenstva.

Nakon što je otvorio prvenstvo 2-0 pobjedom protiv Manchester Uniteda, Hull je u dvoboju drugog kola na gostovanju porazio Coventry City sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Liam Millar u 82. minuti susreta. Bila je to sjajna kontra gostiju, Mohamed Belloumi je osvojio loptu, a potom uposlio kanadskog veznajak koji je s centra sam jurnuo prema suparničkim vratima svladavši Carla Rushwortha.

Bio je to sudar dviju momčadi koje su se u elitni razred engleskog nogometa plasirale iz Championshipa. Coventry je osvojio naslov prvaka sa 22 boda ispred "Tigrova", koji su potom slavili u finalu doigravanja.

Dva kluba imala su vrlo različito otvaranje sezone. Igrači Franka Lamparda poraženi su 0-3 od prvaka Arsenala, dok je Hully City pobijedio Manchester United sa 2-0 na svom MKM stadionu.

Nakon nepotpunog drugog kola na vrhu ljestvice su Manchester City i Hull City sa po šest bodova.

U drugom susretu Bournemouth i Everton su odigrali 1-1. Domaćin je poveo u 41. minuti golom Alexa Scotta, a izjednačio je James Tarkowski u 90. minuti.

Nešto ranije Liverpool i Nottngham Forest su na Anfieldu odigrali 2-2. Gosti su dva puta vodili, no Liverpool je oba puta uspio izjednačiti.

Forest je poveo u 24. minuti golom Dana Ndoyje, a osam minuta kasnije Florian Wirtz je zatresao mrežu gostiju. Međutim, pogodak je poništen jer je VAR pokazao kako je asistent Jeremie Frimpong bio u zaleđu.

"Redsi" su u 60. minuti uspjeli izjednačiti golom Alexandera Isaka, no deset minuta kasnije dogodila se nova promjena rezultata. Alisson je oborio Liama Delapa, a Morgan Gibbs-White je bio siguran s bijele točke. Konačnih 2-2 postavio je Victor Munoz u 82. minuti.

Liverpoolu, kojeg je preuzeo Andoni Iraola, ovo je drugi remi ove sezone, nakon što je u prvom kolu odigrao 2-2 i protiv Newcastle Uniteda. Za Forest je ovo prvi bod u novoj sezoni.

U subotu se još sastaju Tottenham - Newcastle United, u nedjelju će igrati Chelsea - Brighton & Hove Albion, Leeds United - Brentford, Sunderland - Fulham, te Manchester United - Ipswich ​Town, a u ponedjeljak Aston Villa i Arsenal.

U petak je Manchester City na gostovaju pobijedio Crystal Palace sa 4-1.