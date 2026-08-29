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Što gledati za vikend? Dvije borbe za pojas i početak SP-a samo su dio repertoara

Što gledati za vikend? Dvije borbe za pojas i početak SP-a samo su dio repertoara
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Foto: Markus Endberg/imago sportfotodienst/Profimedia

U subotu je svakako glavna vijest početak Socca Svjetskog prvenstva za našu reprezentaciju. Prva utakmica je protiv Afganistana, potpune nepoznanice, a konačni cilj je osvajanje zlata

29.8.2026.
8:25
Sportski.net
Markus Endberg/imago sportfotodienst/Profimedia
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Novi vikend donosi nam nova sportska uzbuđenja. Ovog puta nogomet je sporedna vijest jer nas čekaju dvije borbe za naslov, otvaranje Svjetskog prvenstva za Hrvatsku i još mnogo toga.

Subota

U subotu je svakako glavna vijest početak Socca Svjetskog prvenstva za našu reprezentaciju. Prva utakmica je protiv Afganistana, potpune nepoznanice, a konačni cilj je osvajanje zlata – jedine medalje koja nam fali. Utakmicu protiv Afganistana moći ćete gledati od 17:00 na ZonaSport televiziji putem platforme VOYO.

Osim socce, malog nogometa, igra se i veliki. Ondje Dinamo nakon razočaranja u Norveškoj igra protiv Istre na Aldo Drosini, a što je Mario Kovačević smislio moći ćete gledati od 18:30 na MaxSportu. Na istom kanalu od 21 sat moći ćete gledati utakmicu Varaždina i Rudeša.

U svijetu stranog nogometa izdvajamo utakmicu Hulla Sergeja Jakirovića. Ta će momčad nakon ulaska u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda gostovati kod osvajača Championshipa, Coventry Cityja, a prijenos će od 16:00 biti na Arena Sport 1. Osim te utakmice, u subotu su na rasporedu još tri utakmice Premier lige. Liverpool ugošćuje Nottingham Forest (13:30, Arena Sport 1), Bournemouth Everton (16:00, Arena Sport 2) i Tottenham Newcastle (18:30, Arena Sport 1).

U subotu nas očekuje i utakmica iz portugalske lige. Ondje branitelj naslova Porto dočekuje donedavnog drugoligaša Academico Viseu, a kako će ta utakmica završiti, saznajte od 19 sati na platformi VOYO.

Dodajemo da nas u subotu očekuje i veliki spektakl iz svijeta boksa. Filip Hrgović ući će u ring protiv Mosesa Itaume, a borba počinje u ponoć sa subote na nedjelju.

Nedjelja

U sportu s kojim ste zatvorili subotu možete otvoriti nedjelju jer nas već u šest ujutro čeka druga velika borba hrvatskih boksača. Luka Plantić će se protiv Lestera Martineza boriti za privremeni naslov svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji po prestižnoj WBC verziji.

Tu je i nešto malo košarke jer od 14:30 preporođena hrvatska košarkaška reprezentacija igra protiv Nizozemske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Još je prerano da bismo govorili o "ključnoj utakmici", ali pobjeda bi bila veliki korak unaprijed za naše reprezentativce.

Tu je još i utakmica Osijeka i Slaven Belupa koju od 20 sati možete gledati na MaxSportu, a očekuju nas još i zanimljive utakmice iz stranog nogometa.

Tu prvenstveno mislimo na utakmicu Chelseaja i Brightona koja se od 15:00 može gledati na Areni Sport 2, ali i na utakmice Leeds-Brentford (15:00, Arena Sport 3), Sunderland-Fulham (15:00, Arena Sport 6) i Manchester United-Ipswich (17:30, Arena Sport 1).

Za kraj dodajemo kako ovog vikenda imamo prvi derbi sezone u Serie A – utakmicu Napolija i Coma koju od 18:30 možete gledati na Areni Sport 2.

Vikend
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