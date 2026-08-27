Hrvatski košarkaši deklasirali Latviju na oproštaju Bojana Bogdanovića
Drugi krg kvalifikacija za SP hrvatski košarkaši otvorili uvjeljivom pobjedom
Hrvatska muška košarkaška reprezentacija započela je drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. uvjerljivom pobjedom 115-80 (23-14, 37-27, 25-16, 30-23) protiv reprezentacije Latvije, u utakmici odigranoj u zadarskoj dvorani "Krešimir Ćosić".
Svi hrvatski igrači su dobili priliku zaigrati u ovom dvoboju i svi su se upisali u strijelce, a predvodio ih je Mario Hezonja s 28 koševa i sedam asistencija. Karlo Matković i Luka Božić su ubacili po 17 poena, a istaknuo se i Dominik Mavra sa 12 koševa i šest asistencija.
Kod Latvijaca su najefikasniji bili Rihards Lomažs s 23 poena i Arturs Strautinš sa 20 poena.
Uoči početka dvoboja održana je mala svečanost upriličena kako bi se dugogodišnji kapetan hrvatske reprezentacije Bojan Bogdanović i službeno oprostio od dresa u kojem je odigrao mnogo dojmljivih partija. Upravo taj dres s brojem 44, uokviren, uručili su mu na centru igrališta predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina i sportski direktor HKS-a te bivši Bogdanovićev reprezentativni suigrač Krunoslav Simon.
Bogdanovićevi nasljednici, predvođeni Mariom Hezonjom, Ivicom Zubcem i današnjim kapetanom Darijom Šarićem, nastavili su u revijalnom tonu i kad je započeo dvoboj s Latvijcima, koji nisu došli u najsnažnijem mogućem sastavu u Zadar, a najveći deficit su imali u visini.
Izabranici Tomislava Mijatovića su fizičku nadmoć koristili na obje strane terena. Napadački je Mario Hezonja povukao na početku dvoboja, obrana je djelovala čvrsto i pokretljivo pa je Hrvatska već u 6. minuti prvi put došla do dvoznamenkaste prednosti (14-4).
Latvijci su u sljedeće tri minute imali najbolje razdoblje na utakmici u kojem su postigli 10, a primili samo tri poena te u 9. minuti došli na samo -3 (17-14).
Za nešto manje od dvije minute, Dominik Mavra i Karlo Matković su bili glavni kreatori serije 6-0 pa je Hrvatska prvu četvrtinu završila sa devet koševa prednosti (23-14).
Do polovice druge četvrtine Latvijci su uspjeli držati priključak i biti na jednoznamenkastom zaostatku (38-30), a onda je hrvatska prednost počela bujati. Do poluvremena je narasla na +19 (60-41). U 29. minuti je Luka Božić pogodio dva slobodna bacanja za okruglih +30 (80-50).
Kad je u završnici utakmice Mijatović u igru ubacio sve igrače s manjom minutažom, oni su tu prednost uspjeli dogurati do najvećih +38 da bi na kraju završilo s +35 za razigranu Hrvatsku koja je u trećem kvalifikacijskom dvoboju zaredom ubacila više od 100 koševa.
Za tri dana slijedi gostovanje u Nizozemskoj, gdje će hrvatski košarkaši pobjedom moći gotovo i matematički osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo kojem će sljedeće godine domaćin biti Katar.
U preostale dvije utakmice ove skupine nije bilo iznenađenja: Poljska je na neutralnom terenu u Rigi svladala reprezentaciju Izraela sa 106-86, a Njemačka je u Koelnu bila bolja od Nizozemske sa 99-83.
Poljska je vodeća s maksimalnih 7-0, a slijede Hrvatska i Njemačka sa 6-1. Latvija je četvrta s učinkom 3-4, a Nizozemska i Izrael imaju 2-5.
U sljedećem kolu, osim dvoboja Nizozemske i Hrvatske, igrat će još Poljska - Njemačka i Latvija - Izrael.