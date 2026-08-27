Hrvatski košarkaši deklasirali Latviju na oproštaju Bojana Bogdanovića

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija započela je drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. uvjerljivom pobjedom 115-80 (23-14, 37-27, 25-16, 30-23) protiv reprezentacije Latvije, u utakmici odigranoj u zadarskoj dvorani "Krešimir Ćosić".

Svi hrvatski igrači su dobili priliku zaigrati u ovom dvoboju i svi su se upisali u strijelce, a predvodio ih je Mario Hezonja s 28 koševa i sedam asistencija. Karlo Matković i Luka Božić su ubacili po 17 poena, a istaknuo se i Dominik Mavra sa 12 koševa i šest asistencija.

Kod Latvijaca su najefikasniji bili Rihards Lomažs s 23 poena i Arturs Strautinš sa 20 poena.

Uoči početka dvoboja održana je mala svečanost upriličena kako bi se dugogodišnji kapetan hrvatske reprezentacije Bojan Bogdanović i službeno oprostio od dresa u kojem je odigrao mnogo dojmljivih partija. Upravo taj dres s brojem 44, uokviren, uručili su mu na centru igrališta predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina i sportski direktor HKS-a te bivši Bogdanovićev reprezentativni suigrač Krunoslav Simon.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Bogdanovićevi nasljednici, predvođeni Mariom Hezonjom, Ivicom Zubcem i današnjim kapetanom Darijom Šarićem, nastavili su u revijalnom tonu i kad je započeo dvoboj s Latvijcima, koji nisu došli u najsnažnijem mogućem sastavu u Zadar, a najveći deficit su imali u visini.

Izabranici Tomislava Mijatovića su fizičku nadmoć koristili na obje strane terena. Napadački je Mario Hezonja povukao na početku dvoboja, obrana je djelovala čvrsto i pokretljivo pa je Hrvatska već u 6. minuti prvi put došla do dvoznamenkaste prednosti (14-4).

Latvijci su u sljedeće tri minute imali najbolje razdoblje na utakmici u kojem su postigli 10, a primili samo tri poena te u 9. minuti došli na samo -3 (17-14).

Za nešto manje od dvije minute, Dominik Mavra i Karlo Matković su bili glavni kreatori serije 6-0 pa je Hrvatska prvu četvrtinu završila sa devet koševa prednosti (23-14).

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Do polovice druge četvrtine Latvijci su uspjeli držati priključak i biti na jednoznamenkastom zaostatku (38-30), a onda je hrvatska prednost počela bujati. Do poluvremena je narasla na +19 (60-41). U 29. minuti je Luka Božić pogodio dva slobodna bacanja za okruglih +30 (80-50).

Kad je u završnici utakmice Mijatović u igru ubacio sve igrače s manjom minutažom, oni su tu prednost uspjeli dogurati do najvećih +38 da bi na kraju završilo s +35 za razigranu Hrvatsku koja je u trećem kvalifikacijskom dvoboju zaredom ubacila više od 100 koševa.

Za tri dana slijedi gostovanje u Nizozemskoj, gdje će hrvatski košarkaši pobjedom moći gotovo i matematički osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo kojem će sljedeće godine domaćin biti Katar.

U preostale dvije utakmice ove skupine nije bilo iznenađenja: Poljska je na neutralnom terenu u Rigi svladala reprezentaciju Izraela sa 106-86, a Njemačka je u Koelnu bila bolja od Nizozemske sa 99-83.

Poljska je vodeća s maksimalnih 7-0, a slijede Hrvatska i Njemačka sa 6-1. Latvija je četvrta s učinkom 3-4, a Nizozemska i Izrael imaju 2-5.

U sljedećem kolu, osim dvoboja Nizozemske i Hrvatske, igrat će još Poljska - Njemačka i Latvija - Izrael.