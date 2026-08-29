Juranović briljirao u ludnici od šest golova: Dvije asistencije za povratak Uniona

Hrvatski reprezentativac Josip Juranović bio je dvostruki asistent u dvoboju prvog kola njemačke Bundeslige u kojem je njegov Union u završnici utakmice u Berlinu uspio osvojiti bod odigravši 3-3 protiv Eintrachta.

Juranović je bio asistent kod vodećeg pogotka Union Berlina u 3. minuti. Hrvatski reprezentativac je izveo udarac iz kuta, a u petercu je sve nadvisio Emmanuel Latte Lath i glavom postigao pogodak za 1-0.

No, već u 11. minuti Eintracht je došao do rezultatskog preokreta. U dvije minute Younes Ebnoutalib je dvaput svladao domaćeg vratara Raaba. U 10. minuti se najbolje snašao u petercu nakon ubačaja iz kuta i odbijenu loptu poslao u mrežu, a čim je momčad Uniona krenula s centra, oduzeo je loptu neopreznom braniču Querfeldu i krenuo sam prema domaćem vrataru, koji mu je umalo obranio udarac, no lopta je ipak prešla gol-crtu.

Ebnoutalib je u 67. minuti kompletirao 'hat-trick' kad je iskoristio lošu reakciju domaće obrane i sa desetak metara pogodio mrežu za 3-1.

No, uslijedilo je iskupljenje Leopolda Querfelda koji je pogriješio kod drugog pogotka gostiju. Prvo je u 79. minuti smanjio zaostatak Uniona na 2-3 nakon još jednog sjajno izvedenog udarca iz kuta Josipa Juranovića, a potom je u drugoj minuti dodatka asistirao Timu Skarkeu za gol kojim je Union izjednačio na 3-3 i osvojio bod.

Uz Juranovića, u početnoj postavi Uniona bio je i Marin Ljubičić koji je zamijenjen u 82. minuti.

Bayer Leverkusen, jedan od Dinamovih suparnika u Europskoj ligi, doživio je poraz na startu nove sezone Bundeslige. Njemački prvak iz 2025. je s 3-2 poražen na gostovanju kod novog prvoligaša Elversberga. Prvi pogodak u povijesti za Elversberg u Bundesligi postigao je bugarski veznjak Lukas Petkov u 8. minuti, a već u sljedećoj je Cole Campbell udvostručio prednost domaće momčadi. U prvoj minuti drugog poluvremena za 3-0 je strijelac bio David Mokwa Ntusu.

Momčad Bayera je doživjela kasno buđenje. U 77. minuti Patrik Schick je smanjio na 3-1, a u prvoj minuti dodatka je Christian Kofane postigao i drugi pogodak za goste, no više od toga nisu uspjeli napraviti.

Hoffenheim je dvaput vodio na gostovanju u Koelnu, imao i neiskorišteni kazneni udarac, da bi na kraju domaća momčad došla do pobjede 3-2. Adam Daghim je doveo goste u vodstvo u 27. minuti. Said El Mala je izjednačio u 51. minuti. Za Hoffenheim je u 57. minuti dosuđen kazneni udarac, a odgovornost je povjerena 20-godišnjem napadaču Maxu Moerstedtu, jer je redoviti izvođač i najbolji strijelac kluba u povijesti Andrej Kramarić bio na klupi za pričuve. Moerstedtov udarac je vratar Koelna Marvin Schwabe obranio.

Ipak, Ozan Kabak je u 67. minuti pogodio za novo vodstvo Hoffenheima.

Koeln je imao džokera s klupe, Thijsa Dallingu, koji je u igru ušao u 66. minuti, a golovima u 72. i 82. minuti donio preokret i pobjedu svojoj momčadi.

Andrej Kramarić je ušao u 87. minuti, ali nije uspio pomoći svojoj momčadi da izbjegne poraz.

RB Lepzig je započeo novu sezonu uvjerljivom 3-0 pobjedom pred svojim navijačima protiv Borussije Moenchengladbach. Ridle Baku (25), Antonio Nusa (49) i Rocco Reitz (66) su bili strijelci za domaću momčad.

Utakmicu bez pogodaka odigrali su Mainz i Paderborbn, a za goste je debitirao bivši igrač Dinama Gabrijel Vidović koji je odigrao cijeli dvoboj. Domaći su stvarali prilike, ali je gostujući vratar Nahuel Noll bio najzaslužniji što je Paderborn osvojio bod.

Od 18.30 sati Borussia Dortmund je domaćin HSV-u.