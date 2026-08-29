Berlin na meti zloglasnih hakera: Ukradeni brojni povjerljivi podaci, traži se milijunska otkupnina

Hakeri koji su provalili u IT mrežu berlinske vlade izdali su službeni zahtjev za otkupninu osjetljivih podataka.

Zaprijetili su da će objaviti šest terabajta osjetljivih podataka ako se traženi iznos ne uplati, piše Fenix.

Prema izvještajima njemačkih medija, iza ovog teškog cyber-napada stoji zloglasna hakerska skupina Rhysida, koja je odgovornost preuzela objavom na dark webu.

Milijunska ucjena

Hakeri za povrat i tajnost ukradenih podataka traže 30 bitcoina, što u iznosi oko dva milijuna eura. Berlinu su dali rok od tjedan dana da ispuni njihove uvjete, prijeteći masovnim curenjem podataka.

Nakon izbijanja krize, berlinska gradsko-državna uprava održala je u petak hitan krizni sastanak.

"Država Berlin postala je žrtva ozbiljnog zločina. Berlin neće dopustiti da ga se ucjenjuje", poručio je gradonačelnik Kai Wegner.

Hakirani brojni ključni dokumenti

Prema navodima medija, Rhysida tvrdi da je u svom posjedu uspjela osigurati golemu količinu povjerljivog materijala.

Među ukradenim podacima nalaze se zapisi iz gotovo 80.000 administrativnih postupaka za kazne, više od 46.500 službenih ugovora, informacije o objektima kritične infrastrukture, sudski dokumenti, planovi za hitne slučajeve, lozinke te gotovo 6.000 datoteka koje sadrže podatke za prijavu.

Istraga je otkrila da su hakeri imali pristup sustavu znatno ranije nego što se u početku pretpostavljalo, odnosno sama krađa podataka odvijala se najmanje od 7. kolovoza.

Samo curenje podataka prvi je put otkriveno 14. kolovoza. Kao hitna mjera opreza, nekoliko ministarstava privremeno je isključeno s mreže sredinom kolovoza dok su stručnjaci radili na suzbijanju provale i sanaciji štete.