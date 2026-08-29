Policajac ubio zeta i sestričnu u obiteljskoj kući, ranio još dvoje: Tijela pronašla djevojčica na biciklu

Stanovnici Velikog Gradišta u Srbiji u šoku su nakon što je granični policajac u obiteljskoj kući ubio svog zeta i sestričnu, ranio još dvoje ljudi pa sebi presudio, piše Telegraf.

Srbijanski medij prenosi kako je oko 13.30 sati iz pištolja pucao u zeta i devetnaestogodišnju sestričnu koji su podlegli ozljedama. Liječnici se još uvijek bore za život njegove sestre i zetove majke.

Sukobu je, navodno, prethodio sukob oko neraščišćenih imovinsko-pravnih odnosa.

Stravičan zločin otkrila je djevojčica koja je primijetila tijela u dvorištu dok je ondje prolazila biciklom.

Traje istraga

"Susjed je pekao roštilj i čuo dva pucnja. Budući da tamo danima šeta pas kojeg je netko pustio, prvo je pomislio da je netko ustvari ubio tog psa", kazali su mještani.

Telegraf prenosi da je počinitelj, inače granični policajac, pucao u sestru, njezinog muža koji je vatrogasac, njihovu kćer i u zetovu majku. Sestrična i zet su na mjestu umrle.

Na mjestu zločina je policija te zamjenik glavnog tužitelja Višeg javnog tužiteljstva u Požarevcu i dežurni tužitelj, a više detalja će biti poznato nakon što završi istraga.