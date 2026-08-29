Incident na Mediteranskim igrama! Srbija trebala igrati protiv Kosova pa povukla drastičan potez

Na Mediteranskim igrama u Tarantu dogodila se neuobičajena situacija uoči početka turnira u košarci 3x3. Reprezentacija Srbije odustala je od nastupa na natjecanju nakon što je ždrijebom spojena s Kosovom, prenosi Kurir.

Ždrijeb turnira održan je 31. srpnja, a Srbija i Kosovo našli su se u istoj skupini. Iako FIBA u svojim natjecanjima u pravilu izbjegava spajanje tih dviju reprezentacija, organizatori Mediteranskih igara nisu primijenili takvo ograničenje.

Mogućnost njihova međusobnog susreta otvorila je niz pitanja još odmah nakon ždrijeba. Predsjednik Koordinacijskog odbora Mediteranskih igara u Tarantu Stavri Belo tada je poručio kako je osnovna ideja sporta povezivanje ljudi te izrazio uvjerenje da će organizatori pronaći odgovarajuće rješenje.

„Što se tiče ždrijeba, koliko ja znam, ovo nije prvi put da se Kosovo i Srbija sastaju u sportu, možda ne u basketu, ali u drugim disciplinama. To se može dogoditi, primjerice, u judu i drugim individualnim sportovima. Nemam informacije iznutra jer je to u nadležnosti Organizacijskog odbora, koji će odlučiti kako će ovo pitanje biti riješeno“, rekao je Belo.

Dodao je kako ne očekuje incidente i kako postoji mogućnost izmjene ždrijeba.

„Osnovna ideja je da sport približava ljude i nema razloga za iznimke jednih u odnosu na druge, ali uvjeren sam da će u ovom slučaju biti pronađeno pozitivno rješenje. Neće biti incidenata. Moguće je i da postoji mogućnost promjene ždrijeba. Budući da su obje strane prihvatile sudjelovati na natjecanju, ne vjerujem da će odbiti igrati. Ipak, pričekajmo da vidimo kako će ovo pitanje biti riješeno“, poručio je tada.

Do susreta ipak neće doći. Prema navodima Kurira, Srbija je u konačnici odustala od cijelog turnira, a promjenu je potom objavio i Košarkaški savez Kosova.

„Reprezentacija Kosova u košarci 3x3, u muškoj konkurenciji, započet će natjecanje na Mediteranskim igrama Taranto 2026 29. kolovoza protiv Portugala, nakon posljednjih promjena u rasporedu natjecanja. Utakmica Kosovo – Srbija, koja se trebala igrati istoga dana, neće biti odigrana nakon što je Srbija odustala od natjecanja“, naveli su.

Nakon povlačenja Srbije u skupini C ostali su Kosovo, Portugal i Turska, a dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u četvrtfinale.