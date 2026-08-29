Budimir je kralj Pamplone! Osasuna poručila: 'Moći ćete reći da ste gledali don Antu'

Ante Budimir ponovno je bio junak Osasune. Hrvatski napadač postigao je pobjednički pogodak u gostujućem slavlju 2-1 protiv Celte Vigo i svojoj momčadi donio prvu pobjedu u novoj sezoni.

„Bila je to dobra utakmica protiv izuzetno snažnog suparnika, momčadi koja sudjeluje u Europskoj ligi, i to na njihovu stadionu. Sretni smo što smo pokazali karakter u teškim trenucima i kada smo imali loptu“, izjavio je 35-godišnji Budimir nakon utakmice u Vigu.

Koliko je hrvatski reprezentativac značajan za Osasunu najbolje pokazuje objava koju je klub nakon utakmice podijelio na društvenim mrežama. Iz Pamplone su izdvojili dvije impresivne statistike kojima su Budimira usporedili s nekima od najvećih napadačkih imena koja su posljednjih godina igrala u Španjolskoj.

Prema podacima koje je objavila Osasuna, od sezone 2019./20. Budimir je postigao 96 pogodaka u La Ligi. Iza njega je Karim Benzema s 90.

Osasuna je izdvojila i statistiku koja obuhvaća razdoblje otkako Budimir nosi njezin dres. Hrvatski napadač u tom je periodu postigao 83 prvenstvena pogotka, jednako kao Robert Lewandowski.

„Moći ćete reći da ste gledali don Antu Budimira. Apsolutna legenda“, poručili su iz Osasune uz objavljene brojke.

Naravno, prilikom usporedbe treba uzeti u obzir da Benzema i Lewandowski više ne nastupaju u La Ligi. Francuz je španjolsko prvenstvo napustio znatno ranije, dok je poljski napadač otišao ovog ljeta.

Ipak, brojke dovoljno govore o kontinuitetu hrvatskog napadača. Budimir se tijekom godina prometnuo u jednog od najvažnijih igrača Osasune, a klub iz Pamplone više ni ne skriva kakav status hrvatski reprezentativac uživa među njegovim navijačima – za njih je već postao legenda.