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KAO DA NIJE U RATU /

Putin sjeo za volan, pogledajte koju je 'mašinu' provozao: Ostavio i svoj potpis

Ruski predsjednik Vladimir Putin javnim aktivnostima odaje dojam kao da mu zemlja nije u ratu i pod stalnim udarima ukrajinskih dronova. 

Tako je u Nižnjem Novgorodu sjeo za volan novog SUV-a Volga K50 i provozao ga unutar velikog industrijskog kompleksa gdje su se ranije proizvodili automobili marke Volkswagen i Škoda. Obišao je i proizvodnu liniju na kojoj se vozila sastavljaju te ostavio svoj potpis na jednom od vozila Volga koji se u velikoj mjeri oslanja na kinesku tehnologiju.

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29.8.2026.
16:58
RTL Danas
Vladimir PutinRusijaAutomobilTestiranje
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