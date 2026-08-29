Putin sjeo za volan, pogledajte koju je 'mašinu' provozao: Ostavio i svoj potpis

KAO DA NIJE U RATU /

Ruski predsjednik Vladimir Putin javnim aktivnostima odaje dojam kao da mu zemlja nije u ratu i pod stalnim udarima ukrajinskih dronova.

Tako je u Nižnjem Novgorodu sjeo za volan novog SUV-a Volga K50 i provozao ga unutar velikog industrijskog kompleksa gdje su se ranije proizvodili automobili marke Volkswagen i Škoda. Obišao je i proizvodnu liniju na kojoj se vozila sastavljaju te ostavio svoj potpis na jednom od vozila Volga koji se u velikoj mjeri oslanja na kinesku tehnologiju.