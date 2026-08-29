Čakovec vrvio šetačima unatoč kiši, ali jedna dama posebno se istaknula svojim elegantnim stilom

Čakovec je ovoga puta osvanuo pod sivim oblacima, a kišobrani su postali neizostavan dodatak na gradskim ulicama. Iako vrijeme nije bilo idealno za duge šetnje, kiša nije spriječila Čakovčane da obave svoje svakodnevne obaveze, prošetaju središtem grada ili uhvate trenutak za kratki predah. Mokri pločnici i šareni kišobrani dali su gradskoj špici potpuno drugačiji ugođaj, a među brojnim prolaznicima posebno se istaknula jedna dama.

U jednostavnoj, ali vrlo efektnoj crno-bijeloj kombinaciji, s crnom majicom i elegantnim bijelim hlačama, privukla je pažnju svojim profinjenim izdanjem. Dok su se mnogi prolaznici skrivali od kiše i žurili prema svojim odredištima, ona je pokazala kako i kišno vrijeme može biti prilika za dobar stil.

Kako je izgledalo kišno jutro u središtu grada i koga je uhvatio objektiv Zlatka Vrzana, pogledajte na eMedjimurje.hr.