Thompsonova Sandra nije ostala imuna na ovu snimku: Njezina poruka odjeknula među Hrvatima

Tisuće hrvatskih navijača ovih dana stvaraju nezaboravnu atmosferu na ulicama gradova SAD-a gdje se održava Svjetsko nogometno prvenstvo, a prizori zajedništva i ponosa posebno su dirnuli Sandru Perković, suprugu Marka Perkovića Thompsona (59).

Sandra je na društvenim mrežama podijelila snimke navijačke euforije uoči utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, uz emotivnu poruku kojom je pokazala koliko joj znači hrvatska zajednica, osobito ona u Torontu, gradu u kojem je odrasla.

„Ooo šta bih voljela tamo biti, a još kad budu utakmice u Torontu, di sam odrasla... lijepo li je Hrvat biti, majko hvala ti“, napisala je uz objavu.

Za Sandru, koja je rođena i odrasla u Kanadi, hrvatska dijaspora u Torontu ima posebno mjesto u srcu. Upravo zato prizori hrvatskih zastava, pjesme i zajedničkog slavlja daleko od domovine u njoj bude snažne emocije i osjećaj pripadnosti.

Foto: Facebook Story

Hrvatska zajednica u Kanadi već desetljećima njeguje nacionalni identitet i povezanost s domovinom, a velika sportska natjecanja često postaju prilika za okupljanje i iskazivanje podrške hrvatskim sportašima. Sandra nije skrivala koliko ju je oduševila atmosfera koju su hrvatski navijači stvorili na ulicama.

Supruga upoznala u Torontu

Njena životna priča usko je povezana upravo s Torontom. Naime, Marko Perković Thompson svoju je buduću suprugu upoznao početkom 2000-ih godina tijekom jednog od nastupa u Kanadi. Sandra je tada sasvim slučajno posjetila njegov koncert, a nakon nastupa zamolila ga je za zajedničku fotografiju. Ubrzo nakon toga započela je njihova ljubavna priča.

Njihovo poznanstvo preraslo je u vezu, a pjevač je, prema pisanju medija, nakon povratka s turneje bliskim prijateljima govorio kako je upravo Sandra žena njegova života.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Par je građanski brak sklopio 2003. godine, dok su se crkveno vjenčali na Valentinovo 2006. godine u crkvi svetog Ilije u Kljacima, nedaleko od Čavoglava.

Sandra i Marko danas su roditelji petero djece. Prvi sin Šimun rođen je 2003. godine, dvije godine kasnije stigao je Ante, 2007. godine kći Diva, a 2010. godine obitelj su upotpunile blizanke Katarina i Cvita.

Emotivna objava iz Kanade još je jednom pokazala koliko snažnu povezanost Sandra Perković osjeća prema hrvatskim korijenima i zajednici koja daleko od domovine s ponosom čuva svoj identitet.