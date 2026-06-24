Thompson se među prvima oglasio nakon pobjede Vatrenih: Jednom objavom sve je rekao
Popularni glazbenik oglasio se na svom Instagram profilu, gdje je podijelio fotografiju hrvatskih reprezentativaca u trenutku slavlja nakon postignutog pogotka
Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića slavili su protiv Paname rezultatom 1:0, a pogodak vrijedan tri boda postigao je Ante Budimir. Ovom pobjedom Vatreni su zadržali izglede za plasman u iduću fazu natjecanja.
Iako se susret igrao iza ponoći prema srednjoeuropskom vremenu, brojni hrvatski navijači ostali su budni kako bi pratili nastup reprezentacije. Među njima je bio i Marko Perković Thompson (59), koji je ubrzo nakon završetka utakmice javno čestitao hrvatskim nogometašima.
Nije skrivao oduševljenje
Popularni glazbenik oglasio se na svom Instagram profilu, gdje je podijelio fotografiju hrvatskih reprezentativaca u trenutku slavlja nakon postignutog pogotka. Uz objavu je odabrao svoju pjesmu "Lijepa li si", jednu od najpoznatijih domoljubnih pjesama u Hrvatskoj, koja je već godinama nezaobilazan dio sportskih slavlja i navijačkih okupljanja.
Fotografiju je dodatno upotpunio emotikonima hrvatske zastave i srca, jasno pokazujući oduševljenje novim uspjehom hrvatske reprezentacije.
Nije ovo prvi put da Thompson javno iskazuje podršku hrvatskim sportašima. Njegove pjesme desetljećima su prisutne u trenucima najvećih uspjeha hrvatskog sporta, dok je upravo "Lijepa li si" postala svojevrsni simbol zajedništva, nacionalnog ponosa i navijačke euforije.
Zaželio sreću prije utakmice
Podsjetimo, Thompson se oglasio i uoči susreta protiv Paname. Na Instagram Storyju objavio je fotografiju hrvatskih reprezentativaca uz poruku: "Sretno Vatreni! Do pobjede!", dok je u pozadini svirao njegov hit "Ljutu travu na ljutu ranu".
Nakon vrijedne pobjede protiv Paname, hrvatsku reprezentaciju očekuju novi izazovi u borbi za prolazak skupine, a podrška navijača, među kojima su i brojne poznate osobe, ne izostaje ni u najkasnijim noćnim satima.