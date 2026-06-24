Thompson se među prvima oglasio nakon pobjede Vatrenih: Jednom objavom sve je rekao

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića slavili su protiv Paname rezultatom 1:0, a pogodak vrijedan tri boda postigao je Ante Budimir. Ovom pobjedom Vatreni su zadržali izglede za plasman u iduću fazu natjecanja.

Iako se susret igrao iza ponoći prema srednjoeuropskom vremenu, brojni hrvatski navijači ostali su budni kako bi pratili nastup reprezentacije. Među njima je bio i Marko Perković Thompson (59), koji je ubrzo nakon završetka utakmice javno čestitao hrvatskim nogometašima.

Foto: Instagram story

Nije skrivao oduševljenje

Popularni glazbenik oglasio se na svom Instagram profilu, gdje je podijelio fotografiju hrvatskih reprezentativaca u trenutku slavlja nakon postignutog pogotka. Uz objavu je odabrao svoju pjesmu "Lijepa li si", jednu od najpoznatijih domoljubnih pjesama u Hrvatskoj, koja je već godinama nezaobilazan dio sportskih slavlja i navijačkih okupljanja.

Fotografiju je dodatno upotpunio emotikonima hrvatske zastave i srca, jasno pokazujući oduševljenje novim uspjehom hrvatske reprezentacije.

Nije ovo prvi put da Thompson javno iskazuje podršku hrvatskim sportašima. Njegove pjesme desetljećima su prisutne u trenucima najvećih uspjeha hrvatskog sporta, dok je upravo "Lijepa li si" postala svojevrsni simbol zajedništva, nacionalnog ponosa i navijačke euforije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zaželio sreću prije utakmice

Podsjetimo, Thompson se oglasio i uoči susreta protiv Paname. Na Instagram Storyju objavio je fotografiju hrvatskih reprezentativaca uz poruku: "Sretno Vatreni! Do pobjede!", dok je u pozadini svirao njegov hit "Ljutu travu na ljutu ranu".

Nakon vrijedne pobjede protiv Paname, hrvatsku reprezentaciju očekuju novi izazovi u borbi za prolazak skupine, a podrška navijača, među kojima su i brojne poznate osobe, ne izostaje ni u najkasnijim noćnim satima.