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Je li moguće?! Potpuno gol prošetao Dubrovnikom, a onda stao i napio se vode s fontane

Je li moguće?! Potpuno gol prošetao Dubrovnikom, a onda stao i napio se vode s fontane
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Foto: Dubrovački dnevnik

Muškaraca su vidjeli u staroj jezgri

27.6.2026.
7:56
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dubrovački dnevnik
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Bez ikakve odjeće na sebi, učinio je đir po Gradu. Kasnije je viđen i na Pilama u Dubrovniku gdje se odlučio "rasfreškati" i piti vodu s fontane, objavio je Dubrovački dnevnik

Nije jasno radi li se ovdje o okladi, zafrkanciji, kopiranju legendarne scene 'Walk of Shame' iz Igre prijestolja koja se snimala u Dubrovniku ili je ovom muškarcu samo bilo jako vruće.

Je li moguće?! Potpuno gol prošetao Dubrovnikom, a onda stao i napio se vode s fontane
Foto: Dubrovački dnevnik

No, jasno je kako se radi o potpunom nepoštivanju Grada i njegovih građana jer ovakvo ponašanje ne samo da je neprimjereno, nego i kažnjivo. 

 

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