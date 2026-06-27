Danas Zagrebom ne vozi pola tramvaja: Ne gubite živce, pripremite se na alternativne pravce

U Zagrebu će ovog vikenda, u subotu i nedjelju 27. i 28. lipnja, zbog nastavka radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina biti uvedena jedna od većih privremenih izmjena u tramvajskom prometu.

Tramvaji neće voziti dijelom Branimirove ulice, Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od Mihaljevca do Gračanskog dolja.

Radovi se provode u sklopu projekta "1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta", čiji je cilj povećati učinkovitost javnog gradskog prijevoza, privući više putnika i smanjiti emisiju ugljikova dioksida.

Zbog obustave tramvajskog prometa linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 tijekom vikenda neće voziti. Iznimno će linija 3 prometovati svojom redovnom trasom, a na noćnim linijama 31, 32, 33 i 34 umjesto tramvaja vozit će autobusi.

Kako bi se građanima omogućilo nesmetano putovanje, ZET uvodi četiri izvanredne autobusne linije – 623, 624, 625 i 626 – koje će povezivati Glavni kolodvor, Kvaternikov trg, Borongaj, Zapruđe i Gračansko dolje te pokrivati područja na kojima tramvaji neće prometovati.

Privremeno će biti uspostavljena i nova tramvajska stajališta. Ispred hotela Esplanade stajat će linije 6 i 9, na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 18 linije 6 i 17, a u Maksimirskoj cesti ispred kućnog broja 4 linija 4 u smjeru Dupca.

Iz ZET-a napominju i da privremena autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma – Borongaj) ovog vikenda neće prometovati.

Modernizacija ispravljačke stanice Patačićkina nastavit će se i tijekom godine, zbog čega je do kraja 2026. planirano još nekoliko vikend-obustava tramvajskog prometa u istom opsegu. O točnim terminima građani će biti pravodobno obaviješteni.