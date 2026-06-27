Zlatan se naklonio najvećoj senzaciji SP-a: 'Moram odati priznanje Henryju, upozorio je na njih'

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu jedna reprezentacija posebno je osvojila simpatije nogometnog svijeta. Zelenortski Otoci, država s nešto manje od 600 tisuća stanovnika, svojim su borbenim nastupima pokazali da veličina zemlje ne određuje veličinu sportskih snova.

Njihova bajkovita priča nije promaknula ni legendarnom Zlatanu Ibrahimoviću, koji je nakon plasmana među 16 najboljih uputio kratku, ali snažnu poruku:

"Mali otok, veliki snovi. To se događa kada se usudiš sanjati velike snove."

Ibrahimović je pritom podsjetio da ga uspjeh Zelenortskih Otoka nije iznenadio, istaknuvši kako je još prije početka prvenstva jedan od rijetkih vjerovao u ovu reprezentaciju.

"Moram odati priznanje Henryju jer je to rekao još prije početka turnira. Rekao je: 'Pazite na Zelenortske Otoke.' Je li ovo turnir afričkih reprezentacija? To ćemo tek saznati", poručio je Ibrahimović.

Upravo te riječi dodatno potvrđuju koliko je reprezentacija poznata pod nadimkom 'Plavi morski psi' svojim igrama impresionirala nogometni svijet i postala jedna od najljepših priča ovog Svjetskog prvenstva.

Emocije su nakon povijesnog uspjeha preplavile i stanovnike glavnog grada Praiae. Jedan od navijača dirljivo je opisao što ovaj rezultat znači cijeloj naciji.

"Zelenortski Otoci su mala zemlja, ali osjećamo se ponosno i važno. Teško je riječima opisati emocije koje proživljavamo. Mi smo zaista blagoslovljeni."

Do plasmana u nokaut fazu Zelenortski Otoci stigli su na impresivan način. U skupini nisu upisali nijedan poraz, osvojivši tri boda kroz remije protiv Španjolske, Urugvaja i Saudijske Arabije. Posebno vrijedan bio je bod protiv Španjolske (0:0), kojim su postavili temelje povijesnog uspjeha.

Posljednje kolo donijelo je dramatičnu završnicu. Protiv Saudijske Arabije ponovno su ostali neporaženi zahvaljujući sjajnim obranama 40-godišnjeg vratara Vozinhe. U drugoj minuti sudačke nadoknade spektakularno je zaustavio pokušaj Abdullaha Al Hamdana i sačuvao rezultat koji je njegovoj reprezentaciji donio povijesni plasman među 16 najboljih.

Na drugoj strani briljirao je i saudijski vratar Mohammed Al Owais, koji je tijekom susreta zaustavio opasne udarce Willyja Semeda i Larosa Duartea, no ni njegove obrane nisu bile dovoljne za prolazak Saudijske Arabije.

Veliku pomoć Zelenortskim Otocima pružila je i Španjolska, koja je u drugom susretu skupine minimalnom pobjedom 1:0 svladala Urugvaj i tako potvrdila prolazak afričke reprezentacije u nokaut fazu.

Za reprezentaciju koja se trenutno nalazi na 67. mjestu FIFA-ine ljestvice ovo je nastavak nevjerojatnog uspona. Već tijekom kvalifikacija privukli su pozornost osvojivši skupinu ispred tradicionalne afričke velesile Kameruna, čime su postali treća najmanja država u povijesti koja se uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Pred njima sada stoji najveći mogući izazov. U šesnaestini finala u Miami Gardensu čeka ih aktualni svjetski prvak Argentina. Iako će biti veliki autsajderi, Zelenortski Otoci već su dokazali da ih nitko ne smije otpisivati. Njihova priča pokazuje da u nogometu srce, zajedništvo i vjera ponekad mogu nadjačati razliku u kvaliteti.

Saudijska Arabija, s druge strane, još jednom je ostala bez plasmana u nokaut fazu. Unatoč velikim očekivanjima, nisu uspjeli prekinuti niz neuspjeha koji traje još od njihovog povijesnog prolaska osmine finala na Svjetskom prvenstvu 1994. godine.