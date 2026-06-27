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Tko vam je najzgodniji Vatreni? Pogledajte galeriju i odaberite svog favorita

Tko vam je najzgodniji Vatreni? Pogledajte galeriju i odaberite svog favorita
Foto: Luka stanzl/PIXSELL
Ante Budimir
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Vatreni već godinama oduševljavaju navijače svojom igrom, no osim nogometnog talenta, često privlače pažnju i svojim izgledom te prepoznatljivim stilom.

U fotogaleriji izdvajamo naših 26 reprezentativaca  -  od iskusnih igrača do mlađih zvijezda koje tek grade svoj put na međunarodnoj sceni. Svaki od njih ima poseban šarm zbog kojeg ne prolazi nezapaženo.

Stoga se među navijačicama često postavlja isto pitanje: tko je najzgodniji Vatreni?

Pregledajte galeriju i sami odlučite koji vam je reprezentativac najveći favorit.

27.6.2026.
15:54
Hot.hr
Eyepix/Sipa USA/Profimedia
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