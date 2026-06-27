'Nije me mater rodila da mučin': Ovako je izgledala 15. Povorka ponosa u Splitu

Pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin" u subotu je u Splitu održana 15. Povorka ponosa, kojom su organizatori upozorili na položaj LGBTIQ+ učenika te potrebu za uključivijim obrazovnim sustavom, a iz policije su Hini odgovorili da tijekom okupljanja nije bilo policijskih intervencija.

Organizatori Split Pridea istaknuli su da su ovogodišnjom kampanjom željeli upozoriti na iskustva LGBTIQ+ mladih u školama te na važnost stvaranja okruženja u kojem će se svi učenici i učenice osjećati prihvaćeno i zaštićeno.

Naveli su kako za mnoge LGBTIQ+ osobe škola nije bila mjesto bezbrižnog odrastanja, nego prostor u kojem su zbog straha od ismijavanja, odbacivanja ili nasilja često skrivali svoj identitet.

Prema podacima organizatora, 38 posto LGBTIQ+ učenika i učenica bilo je izloženo online nasilju zbog svog identiteta, dok je 41 posto mladih navelo da njihov identitet tijekom srednjoškolskog obrazovanja nije bio poštivan ni uvažen.

'Mladi su prepuštani sami sebi'

"U cijeloj ovoj kampanji stavili smo naglasak na položaj mladih, pogotovo u sustavu obrazovanja. Slogan ovogodišnjeg Pridea je 'Nije me mater rodila da mučin' jer je upravo šutnja prepoznata kao jedan od oblika nasilja prema mladima", rekla je jedna od organizatorica Nika Marin.

Dodala je kako su mladi često prepušteni sami sebi jer ne postoji dovoljno razvijena sustavna podrška zbog čega je pokrenuta platforma "Ništa ispod klupe", namijenjena LGBTIQ+ osobama koje rade u školama, ali i učenicima kojima je potrebna podrška.

"Mladi su prepuštani zapravo sami sebi, ne postoji sustavna podrška", poručila je Marin.

Sudionici povorke prošli su ulicama Splita noseći poruke podrške ravnopravnosti, ljudskim pravima i sigurnijem okruženju za LGBTIQ+ mlade osobe.

Povorci je prisustvovala i saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar), koja je rekla da na Split Pride dolazi posljednjih desetak godina.

"Došla sam kao i zadnjih desetak godina na Povorku ponosa, na povorku koja slavi ljubav. Slavi sve one koji su zaljubljeni, koji vole nekoga, koji se ne srame voljeti bilo koga, a i one koji se srame", rekla je Puljak.

Naglasila je kako ne treba mrziti nikoga, pogotovo ne one koji se vole.

Nakon završetka Povorke, program je nastavljen u Đardinu uz glazbeni program i druženje sudionika. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske odgovorili su Hini oko 20.30 sati, dok je javno okupljanje još uvijek bilo u tijeku, kako do tada nisu zabilježeni negativni sigurnosni događaji te da nije bilo potrebe za policijskim intervencijama.