Moćna demonstracija: Ovako izgleda odgovor Hrvatske vojske na kemijsku i nukelarnu prijetnju

Na vojnom poligonu Cerovac održan je u subotu, 27. lipnja, demonstracijski dan u sklopu vojne vježbe "Borbena moć 26", tijekom kojeg su pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatske vojske prikazali zajedničke sposobnosti odgovora na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne (KBRN) prijetnje.

Demonstraciji su nazočili Neven Karas, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite, pomoćnik ravnatelja Davor Spevec i pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Split Srđan Kušćević, koji su obišli kamp i pripadnike Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite angažirane na vježbi.

"Izuzetno sam zadovoljan onime što smo danas imali priliku vidjeti. Svi sudionici pokazali su visoku razinu osposobljenosti, profesionalnosti i spremnosti za provedbu nuklearno-biološko-kemijske obrane. Posebno me veseli uspješna suradnja svih uključenih sastavnica Hrvatske vojske i KBRN modula Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, koja potvrđuje da zajedničkim radom možemo učinkovito odgovoriti na sve izazove", poručio je Karas.

Tijekom prikaza zajedničkog djelovanja demonstrirane su sposobnosti detekcije, identifikacije i uzorkovanja opasnih tvari, uspostava sigurnosnih zona na kontaminiranom području te dekontaminacija ljudi, vozila i prometnica u slučaju kemijskog incidenta. U galeriji pogledajte kako je to izgledalo.