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VJEŽBA 'BORBENA MOĆ 26' /

Moćna demonstracija: Ovako izgleda odgovor Hrvatske vojske na kemijsku i nukelarnu prijetnju

Moćna demonstracija: Ovako izgleda odgovor Hrvatske vojske na kemijsku i nukelarnu prijetnju
Foto: F.Klen/MORH
Ravnateljstvo civilne zaštite pritom je koristilo specijaliziranu opremu nabavljenu kroz europski projekt rescEU DECON Croatia, a posebnu pozornost privukla su višenamjenska daljinski upravljana vozila namijenjena gašenju požara, dekontaminaciji te uklanjanju spremnika s opasnim tvarima iz zone incidenta.
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Na vojnom poligonu Cerovac održan je u subotu, 27. lipnja, demonstracijski dan u sklopu vojne vježbe "Borbena moć 26", tijekom kojeg su pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatske vojske prikazali zajedničke sposobnosti odgovora na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne (KBRN) prijetnje.

Demonstraciji su nazočili Neven Karas, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite, pomoćnik ravnatelja Davor Spevec i pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Split Srđan Kušćević, koji su obišli kamp i pripadnike Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite angažirane na vježbi.

"Izuzetno sam zadovoljan onime što smo danas imali priliku vidjeti. Svi sudionici pokazali su visoku razinu osposobljenosti, profesionalnosti i spremnosti za provedbu nuklearno-biološko-kemijske obrane. Posebno me veseli uspješna suradnja svih uključenih sastavnica Hrvatske vojske i KBRN modula Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, koja potvrđuje da zajedničkim radom možemo učinkovito odgovoriti na sve izazove", poručio je Karas.

Tijekom prikaza zajedničkog djelovanja demonstrirane su sposobnosti detekcije, identifikacije i uzorkovanja opasnih tvari, uspostava sigurnosnih zona na kontaminiranom području te dekontaminacija ljudi, vozila i prometnica u slučaju kemijskog incidenta. U galeriji pogledajte kako je to izgledalo.

MORH Borbena moć 26
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
Više od 3000 vojnika, Rafalei i ratni brodovi: Pogledajte veliku vojnu vježbu na Jadranu!
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28.6.2026.
16:37
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
F.Klen/MORH
Vojna VježbaMorhCivilna ZastitaBojni OtroviNuklearna Opasnost
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