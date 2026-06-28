Baklje, pjesma i skokovi u fontane! Pogledajte kako je Hrvatska proslavila pobjedu nad Ganom

Hrvatska je pobjedom 2:1 protiv Gane izborila plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva i izazvala val oduševljenja diljem zemlje. Nakon posljednjeg zvižduka cijelu je zemlju preplavila navijačka euforija. Slavilo se pjesmom, bakljama, zastavama i zagrljajima, a ulice i trgovi pretvorili su se u pravu crveno-bijelu feštu. Atmosferu iz cijele Hrvatske pogledajte u velikoj fotogaleriji.