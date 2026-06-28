FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TOTALNA EUFORIJA /

Baklje, pjesma i skokovi u fontane! Pogledajte kako je Hrvatska proslavila pobjedu nad Ganom

Baklje, pjesma i skokovi u fontane! Pogledajte kako je Hrvatska proslavila pobjedu nad Ganom
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1 /25
VOYO logo

Hrvatska je pobjedom 2:1 protiv Gane izborila plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva i izazvala val oduševljenja diljem zemlje. Nakon posljednjeg zvižduka cijelu je zemlju preplavila navijačka euforija. Slavilo se pjesmom, bakljama, zastavama i zagrljajima, a ulice i trgovi pretvorili su se u pravu crveno-bijelu feštu. Atmosferu iz cijele Hrvatske pogledajte u velikoj fotogaleriji.

28.6.2026.
9:41
danas.hr
Marko Seper/PIXSELL
Svjetsko Prvenstvo 2026.NavijačiSlavlje
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija