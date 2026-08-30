Četiri desetljeća Sjevera: Priča o Bad Blue Boysima, pobunama, žrtvi i ljubavi prema Dinamu

Velikim koncertom na stadionu Maksimir, navijačka skupina Bad Blue Boys ove godine slavi četrdeset godina postojanja. Uz zvukove kultnih zagrebačkih bendova poput Prljavog kazališta, Pips, Chips & Videoclipsa, Jure Stublića & Filma te Psihomodo Popa, generacije navijača okupit će se kako bi obilježile jubilej koji je mnogo više od sportske priče. Četiri desetljeća strasti, borbe, kontroverzi i neupitne ljubavi prema Dinamu sažeta su u priču o grupi koja je postala neizbrisiv dio identiteta Zagreba i Hrvatske.

Od ulica do tribine: Priča o prvoj generaciji

Postoje datumi koji se pamte. No, postoje i priče koje su započele mnogo prije nego što su dobile svoje ime. Iako se 17. ožujka 1986. godine službeno uzima kao dan osnutka Bad Blue Boysa, njihova priča razvijala se godinama ranije na sjevernoj tribini Maksimira, u zagrebačkim dvoranama i na ulicama grada. Prvu generaciju činili su dečki rođeni šezdesetih, odrasli u kvartovima od Dubrave do Trnja i od Maksimira do Trešnjevke, u svijetu bez mobilnih telefona i društvenih mreža. Njihov svijet bili su igrališta, tramvaji prema stadionu i prijateljstva stvorena na tribinama i u vlakovima koji su ih vodili diljem Jugoslavije.

Kako ističe jedan od osnivača, Dražen Radman, ono što ih je ujedinilo bila je bezuvjetna ljubav prema Dinamu, koja nije bila razbibriga, već način života. Još prije formalnog osnutka, jezgra budućih Boysa pokazala je snagu i organiziranost. U Ateni 3. travnja 1985., dok je Dražen Petrović vodio Cibonu do naslova prvaka Europe, na tribinama se okupila skupina koja će godinu kasnije dobiti svoje prepoznatljivo ime. Putovali su zbog Zagreba, zajedništva i osjećaja pripadnosti. Isto se ponovilo i godinu dana kasnije u Budimpešti, gdje je Cibona branila naslov. Zagreb je imao navijačku silu spremnu pratiti svoje klubove gdje god igrali. Ime, navodno inspirirano filmom "Bad Boys" sa Seanom Pennom, prvi je put istinski zaživjelo nakon utakmice Hajduk - Dinamo u kolovozu 1986., koju je Dinamo dobio 4:0. Od tog trenutka rođen je identitet koji će uskoro postati poznat diljem Europe.

13. svibnja 1990. – dan koji je promijenio sve

Nijedan događaj ne definira mitologiju Bad Blue Boysa kao nikad odigrana utakmica između Dinama i Crvene zvezde 13. svibnja 1990. godine. U ozračju raspadajuće Jugoslavije i samo nekoliko tjedana nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, taj je dan bio mnogo više od nogometa. Maksimir je postao poprište sukoba koji je ostao duboko urezan u kolektivno pamćenje nacije. Nasilje je eskaliralo kada su gostujući navijači probili ogradu i napali domaće gledatelje, a Bad Blue Boysi srušili ogradu na sjevernoj tribini i ušli na teren kako bi se suprotstavili njima i tadašnjoj miliciji.

Reakcija snaga reda, koju su mnogi doživjeli kao usmjerenu isključivo protiv zagrebačke publike, kulminirala je legendarnim potezom kapetana Dinama, Zvonimira Bobana. Njegov udarac prema policajcu koji je napadao Dinamovog navijača pretvorio ga je u simbol hrvatskog otpora. Utakmica nikada nije započela, a Maksimir je postao jedna od najsnažnijih slika nadolazećeg raspada države. Za Boyse, taj je dan postao temeljni dio identiteta, datum koji se svake godine obilježava kao simboličan početak Domovinskog rata, iako povijesno rat nije započeo tada. Taj je događaj, međutim, nepovratno ogolio podjele koje se više nisu mogle zadržati unutar stadionskih zidina.

Ratne godine i borba za sveto ime

Kada je rat stigao u Hrvatsku, mnogi pripadnici Bad Blue Boysa zamijenili su tribine bojišnicama. Deseci članova prve generacije položili su svoje živote za obranu domovine, a spomenik ispred zapadne tribine Maksimira postao je jedno od najvažnijih mjesta u kolektivnoj memoriji grupe. Njihova imena i žrtva trajno su utkani u povijest BBB-a, Dinama i hrvatske države. No, završetkom rata započela je nova bitka, ovoga puta protiv političkog vodstva vlastite države.

Kada je predsjednik Franjo Tuđman, u ambiciji da stvori klub koji će predstavljati novu državu, promijenio ime Dinama prvo u HAŠK Građanski, a zatim u Croatia Zagreb, naišao je na žestok otpor. Za Boyse, Dinamo nije bio tek ostatak Jugoslavije kojeg se treba riješiti; bio je to simbol Zagreba i identitet naslijeđen od očeva i djedova. Godinama su se borili protiv odluke koju nikada nisu prihvatili. Zvižduci upućeni Tuđmanu i vodstvu kluba na Maksimiru te neprestano skandiranje imena Dinamo pretvorili su ih u jedne od najvidljivijih oponenata tadašnje vlasti. Njihova upornost konačno je urodila plodom 14. veljače 2000., kada je klupska skupština vratila sveto ime. Bila je to jedna od najvećih pobjeda u povijesti grupe, pobjeda navijačke odanosti i dokaz da klub pripada svojoj povijesti i navijačima.

Lice i naličje Sjevera

Povijest Bad Blue Boysa, međutim, nije bez svojih mračnih strana. Nasilje je bilo prisutno od samih početaka, a sukobi s rivalskim skupinama, ponajprije splitskom Torcidom, ali i drugima, te s policijom, rezultirali su ozljedama, uhićenjima i zabranama. Najteža kriza u modernoj povijesti grupe dogodila se u Ateni u kolovozu 2023. godine, kada je u sukobu s navijačima AEK-a smrtno stradao grčki navijač Michalis Katsouris. Taj tragičan događaj bacio je veliku sjenu na grupu i pokazao razorne posljedice navijačkog nasilja. Uz to, dokumentirani su i incidenti povezani s ekstremističkim simbolima i govorom mržnje, što ostaje ozbiljan teret u njihovoj ostavštini.

Ipak, bilo bi nepravedno svesti četrdeset godina postojanja isključivo na negativne događaje. Druga strana medalje pokazala se u trenucima velikih kriza. Nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020., Boysi su među prvima priskočili u pomoć. Organizirali su evakuaciju bolnica, pomagali majkama i novorođenčadi iz oštećenog rodilišta u Petrovoj te dostavljali hranu i lijekove starijima. Sličnu su solidarnost pokazali i nakon potresa na Baniji, gdje su danima pomagali u raščišćavanju ruševina. U tim su trenucima pokazali snagu organizacije i zajedništva, preusmjerivši energiju s tribina na pomaganje zajednici, otkrivajući lice grupe koje rijetko dospije na naslovnice.

Pobjeda za demokraciju i budućnost

Nakon borbe za ime, uslijedila je duga i iscrpljujuća bitka protiv uprave kluba na čelu sa Zdravkom Mamićem. Vjerujući da je klub postao privatno vlasništvo koje služi interesima pojedinaca, Bad Blue Boysi su 2010. započeli dugogodišnji bojkot utakmica. Odricanje od tribine bila je ekstremna odluka za grupu čiji se identitet temelji na stalnoj prisutnosti, no smatrali su da bi normalno navijanje legitimiralo upravu s kojom se više nisu mogli poistovjetiti. Taj je sukob doveo i do unutarnjih podjela, ali je većina ostala ustrajna u zahtjevima za transparentnošću i pravom članova da odlučuju o sudbini kluba. U tom razdoblju osnovan je i Futsal Dinamo, klub koji je funkcionirao po principu "jedan član, jedan glas" i koji je postao utočište za obespravljene navijače. Nakon godina prosvjeda, pravnih bitaka i pritiska, njihova borba okrunjena je pobjedom kada je Dinamo konačno usvojio statut koji je članovima omogućio da biraju vodstvo kluba.

Danas na sjevernoj tribini stoje neke nove generacije. Oni nisu bili u Ateni 1985., na Maksimiru 1990. niti su se borili za povratak imena, ali pjevaju iste pjesme i čuvaju istu ideju: Dinamo nije samo nogometni klub. Koncert povodom četrdesete obljetnice stoga nije samo proslava, već okupljanje u čast jedne ideje koja je preživjela sve sustave, uprave i izazove. To je potvrda da Sjever, kako kažu njegovi najvjerniji pripadnici, nije mjesto na koje dolaziš, već mjesto kojem pripadaš.