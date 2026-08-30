Detalji nesreće na A1! Policija ogorčena na vozače koji su iskorištavali hitni koridor: 'Imamo snimke'

Ličko-senjska policija objavila je detalje jučerašnje prometne nesreće na autocesti A1 kod Gornje Ploče, u kojoj su ozlijeđene četiri osobe, i podsjetila vozače da je hitni koridor namijenjen spašavanju života i neometan prolaz hitnih službi, a ne prečac.

Policija je također evidentirala vozače koji su nakon nesreće kršili pravila o hitnom koridoru te najavila sankcije.

Nesreća se, prema izvješću policije, dogodila oko 15.30 sati na dionici autoceste kod mjesta Gornja Ploča u smjeru sjevera.

Nezgodu, u kojoj je sudjelovao više vozila, uzrokovao je 64-godišnji vozač koji je teretnim automobilom bjelovarskih registracija prešao na prometnu traku za zaustavljanje vozila u nuždi. Tamo je udario u stražnji lijevi dio zaustavljenog teretnog automobila zagrebačkih tablica kojim je upravljao 39-godišnji hrvatski državljanin.

Četvero ozlijeđeno

Nakon toga je automobil bjelovarskih tablica udario i u zaustavljeni osobni automobil slovačkih tablica. Za njegovim volanom je bio 28-godišnji slovački državljanin.

"Potom se automobil bjelovarske registracijske oznake prevrnuo i zaustavio popriječen na obje prometne trake te je na otpale dijelove automobila s bjelovarskom registracijskom oznakom udario osobni automobil riječke registracijske oznake kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin", dodaju iz policije.

U nesreći su ozlijeđene četiri osobe, od kojih je jedna zadržana u KBC-u Rijeka, a tri u Općoj bolnici u Gospiću.

Iz policije kažu da ih zabrinjava to što su pojedini vozači koristili hitni koridor za prolazak i kretanje u suprotnom smjeru čime su, upozoravaju, izravno ugrozili sigurnost drugih sudionika u prometu i otežate i onemogućili prolazak hitnih službama.

"Hitni koridor nije prostor za 'probijanje' kroz kolonu, pretjecanje niti za brži nastavak putovanja, a niti za kretanje u suprotnom smjeru. On mora ostati slobodan kako bi policija, hitna pomoć i vatrogasci mogli što prije doći do mjesta nesreće.

Sankcije za prekršitelje

Kada je svaka sekunda važna, nekoliko automobila koji blokiraju prolaz i koji se kreću u suprotnom smjeru, može značiti razliku između pravodobne pomoći i izgubljenog vremena - a ponekad i između života i smrti", navode iz policije.

Policajci iz postaje prometne policije Perušić evidentirali su 29 vozača koji su po hitnom koridoru vozili iz suprotnog ili zabranjenog smjera i time počinili prekršaj.

Kod tri vozača utvrdili su i druge prometne prekršaje. "Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova ili na neki drugi način niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu", navode iz policije.

Iz policije kažu da su dobili i opažanja samih građana te fotografije i snimke na temelju kojih će utvrditi vozila i identitet vozača te ih sankcionirati.