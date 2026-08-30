FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Otvorio karte /

F1 zvijezda priznala da su ga zvali iz drugih momčadi, a onda jasno otkrio gdje želi voziti

F1 zvijezda priznala da su ga zvali iz drugih momčadi, a onda jasno otkrio gdje želi voziti
×
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Unatoč kontaktima s drugim ekipama, Perez ističe da se njegov stav nije promijenio.

30.8.2026.
12:12
Sportski.net
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Sergio Perez otkrio je kako su njegovi predstavnici razgovarali s drugim momčadima Formule 1 o mogućem angažmanu za sezonu 2027., ali meksički vozač tvrdi da njegova želja ostaje ista – želi nastaviti projekt s Cadillacom.

Perezov se tim posljednjih mjeseci povezivao s nekoliko opcija. Spominjao se interes Williamsa u slučaju da Carlos Sainz napusti momčad iz Grovea, no Španjolac je u međuvremenu potpisao višegodišnje produljenje ugovora i tako zatvorio tu mogućnost.

Meksikanac se dovodio u vezu i s Alpineom, ali francuska momčad odlučila je zadržati Franca Colapinta za 2027. godinu nakon što je Argentinac tijekom svoje prve pune sezone pokazao napredak.

Unatoč kontaktima s drugim ekipama, Perez ističe da se njegov stav nije promijenio. U podcastu Beyond the Grid poručio je kako Cadillac vidi kao dugoročan projekt u kojem želi imati važnu ulogu.

„Za mene se ništa nije promijenilo. Naravno, razgovarali smo s drugim momčadima, bilo je nekoliko poziva i interesa, ali s moje strane ništa se nije promijenilo“, rekao je Perez.

Naglasio je kako Cadillac ne doživljava kao kratkoročnu stanicu u karijeri.

„Ovo vidim kao svoj projekt i želim biti dio Cadillaca. Stvarno vjerujem u njega. Ne mislim da je ovo projekt za samo jednu godinu, nego nešto dugoročno u čemu želim sudjelovati. Razgovora će sigurno biti, ali ovo je mjesto na kojem želim ostati“, zaključio je Perez.

Sergio PerezCadillacF1 VijestiA1 Hrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike