F1 zvijezda priznala da su ga zvali iz drugih momčadi, a onda jasno otkrio gdje želi voziti

Sergio Perez otkrio je kako su njegovi predstavnici razgovarali s drugim momčadima Formule 1 o mogućem angažmanu za sezonu 2027., ali meksički vozač tvrdi da njegova želja ostaje ista – želi nastaviti projekt s Cadillacom.

Perezov se tim posljednjih mjeseci povezivao s nekoliko opcija. Spominjao se interes Williamsa u slučaju da Carlos Sainz napusti momčad iz Grovea, no Španjolac je u međuvremenu potpisao višegodišnje produljenje ugovora i tako zatvorio tu mogućnost.

Meksikanac se dovodio u vezu i s Alpineom, ali francuska momčad odlučila je zadržati Franca Colapinta za 2027. godinu nakon što je Argentinac tijekom svoje prve pune sezone pokazao napredak.

Unatoč kontaktima s drugim ekipama, Perez ističe da se njegov stav nije promijenio. U podcastu Beyond the Grid poručio je kako Cadillac vidi kao dugoročan projekt u kojem želi imati važnu ulogu.

„Za mene se ništa nije promijenilo. Naravno, razgovarali smo s drugim momčadima, bilo je nekoliko poziva i interesa, ali s moje strane ništa se nije promijenilo“, rekao je Perez.

Naglasio je kako Cadillac ne doživljava kao kratkoročnu stanicu u karijeri.

„Ovo vidim kao svoj projekt i želim biti dio Cadillaca. Stvarno vjerujem u njega. Ne mislim da je ovo projekt za samo jednu godinu, nego nešto dugoročno u čemu želim sudjelovati. Razgovora će sigurno biti, ali ovo je mjesto na kojem želim ostati“, zaključio je Perez.