Krvoproliće na kolodvoru: Nijemac napao nožem Britanku, umrla je u bolnici

Mladi Nijemac nožem je napao i ubio Britanku na željezničkom kolodvoru Rosenheim u njemačkoj saveznoj državni Bavarskoj. Prema informacijama policije, sve se dogodilo nekoliko minuta prije jednog sati u noći.

Policija je dobila dojavu da je žena brutalno napadnuta nožem i ozlijeđena na kolodvoru. Tridesetjednogodišnjakinja Britanka je prevezena u bolnicu gdje je preminula od ozljeda, prenosi Fenix Magazin.

Napadač uhićen

Njemačka policija je ubrzo na mjestu zločina uhitila osumnjičenog 27-godišnjeg Nijemca iz okruga Fürstenfeldbruck.

Nisu poznati motivi napada, a istraga bi trebala otkriti sve okolnosti. Na teren su izašli forenzičari, a u istrazi pomažu kriminalisti koji su tražili izjave svjedoka.

Policija apelira na očevice da im se jave ako imaju korisne informacije. To mogu učiniti na odjelu kriminalističke istrage Rosenheim ili u bilo kojoj drugoj policijskoj postaji.