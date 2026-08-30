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UHIĆEN JE /

Krvoproliće na kolodvoru: Nijemac napao nožem Britanku, umrla je u bolnici

Krvoproliće na kolodvoru: Nijemac napao nožem Britanku, umrla je u bolnici
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Foto: Profimedia/Ilustracija

Njemačka policija je ubrzo na mjestu zločina uhitila osumnjičenog 27-godišnjeg Nijemca

30.8.2026.
13:05
Dunja Stanković
Profimedia/Ilustracija
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Mladi Nijemac nožem je napao i ubio Britanku na željezničkom kolodvoru Rosenheim u njemačkoj saveznoj državni Bavarskoj. Prema informacijama policije, sve se dogodilo nekoliko minuta prije jednog sati u noći.

Policija je dobila dojavu da je žena brutalno napadnuta nožem i ozlijeđena na kolodvoru. Tridesetjednogodišnjakinja Britanka je prevezena u bolnicu gdje je preminula od ozljeda, prenosi Fenix Magazin. 

Napadač uhićen

Njemačka policija je ubrzo na mjestu zločina uhitila osumnjičenog 27-godišnjeg Nijemca iz okruga Fürstenfeldbruck. 

Nisu poznati motivi napada, a istraga bi trebala otkriti sve okolnosti. Na teren su izašli forenzičari, a u istrazi pomažu kriminalisti koji su tražili izjave svjedoka. 

Policija apelira na očevice da im se jave ako imaju korisne informacije. To mogu učiniti na odjelu kriminalističke istrage Rosenheim ili u bilo kojoj drugoj policijskoj postaji. 

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